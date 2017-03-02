Цитата: Модератор не вычисляет айпи или тролля под несколькими именами.. Вот тут не поняла. Иногда вычисляет, иногда - нет. При динамическом айпи - это вообще дело малоблагодарное. Если очевидно ловим за руку (кое кто на форуме наверняка помнит такие случаи) - стараемся сообщить в личку. Незарегистрированных трем. Еще раз - если заметили или успеваем. Заметили вы? Сообщите в личку модератору , мне. Виталию.



А методой толпы, 112-й - это, скорее, по-вашему. Страшно в ветку заглянуть бывает, когда вы в гневе, а модератор в поту. Как в романе у Хмелевской, "Все красное"). 1001 пост и все о том же. А редакции точно некогда сидеть и постоянно подкидывать фекалии на вентилятор. работают все. Это, к сожалению, прерогатива некоторых пользователей.



Цитата: И я например как тоже честный и порядочный человек, никогда не прячусь под маской нескольких ников.. Конечно нет) А 112 и 211 - это так, средство выразительности)



[Исправлено: Ольга Колоколова, 03.03.2017 - 14:07]