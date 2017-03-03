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§ NG.kz
Открытый колодец возле школы
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в г. Костанай рядом с казахской средней школой №10 со стороны стадиона вдоль тропинки по которой постоянно в школу на занятия и обратно ходят дети, открыт наполовину канализационный люк.
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гост
Re: Открытый колодец возле школы




Отправлено: 03.03.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такая проблема там, а ещЁ освещения там нет вообщет маленькие дети с утра в школу идут хоть глаз выколи, хотя там много детей идёт с 8 и 9 микр-нов, с остановки автобусной, ВНИМАНИЕ властей хотелось бы обратить или в чью компетенцию входит Осветите улицу детям. Еще проблема там как выходишь со школы идешь по тротуару как школьный забор заканчивается так все грязь непролазная, как там дети прыгают между лужами и осень и весной, особенно после того как КТЭК там трубы менял. Акиму города просьба обратите внимание на этот участок, там нужен тротуар и освещение.
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