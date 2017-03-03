гост Re: Открытый колодец возле школы #1







Отправлено: - 14:00 Есть такая проблема там, а ещЁ освещения там нет вообщет маленькие дети с утра в школу идут хоть глаз выколи, хотя там много детей идёт с 8 и 9 микр-нов, с остановки автобусной, ВНИМАНИЕ властей хотелось бы обратить или в чью компетенцию входит Осветите улицу детям. Еще проблема там как выходишь со школы идешь по тротуару как школьный забор заканчивается так все грязь непролазная, как там дети прыгают между лужами и осень и весной, особенно после того как КТЭК там трубы менял. Акиму города просьба обратите внимание на этот участок, там нужен тротуар и освещение.