112 Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались... #7







Отправлено: - 13:33 Хех..

Бензин например так, повышают цены специально, чтобы россияне не вывозили, ладно.

А почему этого не делают спиртные олигархи?

Может лучше понимают экономику и рынок?

Да этим самозванцам нефтянникам или в государстве там кто сидит, нужно еще поучиться у спиртных и пивных королей, как делать бизнес, деньги..

А то повысили цену чтоб никто не покупал..

Вообще запретить тогда надо продажу бензина..