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≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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Юзер
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С КТЭКом творится что-то невыносимое. Заглянул сегодня в судебный кабинет, так там КТЭК просто погряз в исках о взыскании задолженностей и неустоек - причем КТЭК ответчик. Увы, печально. Меня одного напрягает такое состояние? Это ведь аукнется на потребителях!

§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему нам не дадут здесь говорить всю Правду о этом конфликте, и даже комментировать издалека...Нужно искать другой сайт, в котором модераторы не настолько сильно обязаны тем кто им платит..Таким сайтом может быть Страна общения...Но не буду размещать тут ее адрес, потому что меня банят уже даже просто таки не за что..А за точный электронный адрес, то это ужо точно закроют сообщение.. :-)
Профайл

черный плащ
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно непонятно зачем директор увольняет стока народу тем самым поднимая многа шума вокруг ктэка подставляя свою крышу поживем увидим можкт и правда придется кизяком топить дома он же пообещал перейти на новый вил топлива :lol:

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Сегодня новая метла заставляет работать, контролирует, убирает бездельников! Давайте поддержим 130 наших благодетелей, которые подарили Костанаю самый высокий тариф и теплопотери в стране!

В том то и дело что убирает не бездельников,а НЕУГОДНЫХ.Вы надеюсь разницу понимаете?А тариф он вам скоро подарит такой,что даже в хэлуин не снился.Кредиты даром не дают,и отдавать их нам с вами.

Василий Емельянович.
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда расформировывали Облгаз, преобразовывали Костанайэнерго, тоже все говорили, что теперь развалится все, опытных разгонят

Владимир
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё спустят на тормозах а тех кто подписал уже начали увольнять под разными предлогами докапываются до каждого фантика принесённого ветром и лепят строгии выговоры,а как всем известно 3 выговора и давай досвидания!

Спок
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуроры съели предыдущего акима и его рлдичей-коррупционеров. Здесь тоже, наверно, санкционировали уже прослушку, запись и к августу начнутся аресты с уходом акима. Но это не означает, что эти 130 хорошие, хапуги и бездельники они.

Возмущенный
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спок:
Но это не означает, что эти 130 хорошие, хапуги и бездельники они.

когда до вас уже дойдет , что эти 130 - простые работяги, которым не нравится политика руководства. А политика простая - экономить на их зарплатах, убрать вредность, которая от 4 до 8 процентов всего. а зарплаты маленькие и в сравнение не идут с зарплатами руководителей. для простого рабочего и эти 8 процентов хоть какая-то подмога. Работая в таких условиях и получать от 50 до 80 тысяч это нормально по вашему. У юриста КТЭКа, из команды директора оклад 162000. Это было озвучено на собрании.Не нравится рабочим что экономит руководство на ремонтах оборудования, на котором приходится работать. Вам всем, что не понятно это. Или только бы желчь излить на КТЭК, и не важно на кого, пусть это будут эти 130 бедолаг. Которые сейчас за все грехи нового руководителя должны отвечать. А не хотите свои претензии по адресу направить. Рабочие в КТЭКе не берут кредиты, и не повышают вам тарифы.

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Емельянович.:
Когда расформировывали Облгаз, преобразовывали Костанайэнерго, тоже все говорили, что теперь развалится все, опытных разгонят

Василий Емельянович!Ау.Страна уже много лет как по другому зовется.Вы еще Никитку Хрущева вспомните.
Цитата:
Когда расформировывали Облгаз, преобразовывали Костанайэнерго

Тогда таких слов как "откат","распил","тендер" даже не слышали.А штат работников за это вреия сократили в десятки раз.

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спок:
Но это не означает, что эти 130 хорошие, хапуги и бездельники они.

Кто?Машинисты котлов и слесари?Или Вы думаете,что подписали начальники цехов и отделов.Не смешите меня :lol:

Бывалый
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Тогда таких слов как "откат","распил","тендер" даже не слышали

У вас со слухом плохо.
Вам к ЛОР-врачу надо.
Цитата:
Возмущенный:
У юриста КТЭКа, из команды директора оклад 162000

Ну в чем проблема?
Пусть работяги становятся юристами.
Что?
Ума у них на это не хватает?
Ну тогда пусть тогда получают 50-80 тысяч.

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну в чем проблема?

Ума видно у тебя не хватает. Проблема в том чтобы такие как ты сделали вывод, и свои недовольства изливали на тех, кто получает там хорошие деньги, и должен делать свою работу грамотно, соответственно своим зарплатам.

Бывалый
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 11:17
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну в чем проблема?
Пусть работяги становятся юристами.
Что?
Ума у них на это не хватает?
Ну тогда пусть тогда получают 50-80 тысяч.

А как ты полагаешь, по твоему мнению, сли в КТЭКе будет 700 юристов, не стоило бы в таком разе изменить название на адвокатскую контору? Или на юридическую консультацию? :-x

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читал газету наш Костанай . был в шоке от высказываний Бекпаганбетова . Если мы пойдем вверх, (температура)то будет перетоп,нас накажу .Если температура упадет ниже требуемой -тоже . К тому же нам не выгодно, чтобы в домах было холодно . Нам выгоднее "затолкать" тепло в дома . И это говорит" специалист" в высшим образованием ????
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