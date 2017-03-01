Цитата: Спок:

Но это не означает, что эти 130 хорошие, хапуги и бездельники они.

когда до вас уже дойдет , что эти 130 - простые работяги, которым не нравится политика руководства. А политика простая - экономить на их зарплатах, убрать вредность, которая от 4 до 8 процентов всего. а зарплаты маленькие и в сравнение не идут с зарплатами руководителей. для простого рабочего и эти 8 процентов хоть какая-то подмога. Работая в таких условиях и получать от 50 до 80 тысяч это нормально по вашему. У юриста КТЭКа, из команды директора оклад 162000. Это было озвучено на собрании.Не нравится рабочим что экономит руководство на ремонтах оборудования, на котором приходится работать. Вам всем, что не понятно это. Или только бы желчь излить на КТЭК, и не важно на кого, пусть это будут эти 130 бедолаг. Которые сейчас за все грехи нового руководителя должны отвечать. А не хотите свои претензии по адресу направить. Рабочие в КТЭКе не берут кредиты, и не повышают вам тарифы.