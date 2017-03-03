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≡ Кандидатами в депутаты маслихатов, выборы которых пройдут 26 марта, в Костанайской области стали не только члены "Нур Отана"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кандидатами в депутаты маслихатов, выборы которых пройдут 26 марта, в Костанайской области стали не только члены "Нур Отана"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На места в маслихатах претендовали 24 кандидата, 23 из них зарегистрировалось. 14 кандидатов - самовыдвиженцы, 10 - от политических партий, в том числе 7 - от партии «Нур Отан», один - от КНПК, двое - от партии «Ак Жол».
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Re: Кандидатами в депутаты маслихатов, выборы которых пройдут 26...




Отправлено: 03.03.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А депутат нурлыконовец прошла?
Как без нее то?
Эх костанайские депутатишки, кроме как нурлыкунить, ничего от вас не дождешься..

* olegggon
Re: Кандидатами в депутаты маслихатов, выборы которых пройдут 26...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.03.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидаты от разных партий, а станут депутатами только те кто в одной партии, известно какой. И вообще маслихаты что нибудь решают? Все смотрят в рот только акиму области.
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