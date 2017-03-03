NG.kz Кандидатами в депутаты маслихатов, выборы которых пройдут 26 марта, в Костанайской области стали не только члены "Нур Отана"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:59 На места в маслихатах претендовали 24 кандидата, 23 из них зарегистрировалось. 14 кандидатов - самовыдвиженцы, 10 - от политических партий, в том числе 7 - от партии «Нур Отан», один - от КНПК, двое - от партии «Ак Жол».

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