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≡ 22 тонны бензина и 4 центнера цветов пытались незаконно вывезти россияне из Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
22 тонны бензина и 4 центнера цветов пытались незаконно вывезти россияне из Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наряд пункта пропуска "Аят авто" Костанайского пограничного отряда задержал 42-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался провезти через государственную границу ГСМ – 22 тонны АИ-92.
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* Моше
Re: 22 тонны бензина и 4 центнера цветов пытались незаконно...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.03.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112-й, ВЧК, вы где?
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