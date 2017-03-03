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§ NG.kz
Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ pandit
Re: Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев
pandit


(Пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 03.03.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановите повальное тотальное воровство народных денег, и не надо никаких референдумов. Разве что по пенсионным деньгам можно спросить людей, что они решат?
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§ сайлау курманов
Re: Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1765
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже если втихаря приняли закон без всяких обсуждении , никто бы этого не заметил , простолюдины заняты элементарным выживанием , а чиновники в думках как бы где украсть , так что не надо париться
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112
Re: Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев




Отправлено: 03.03.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У земли должен быть хозяин, именно и потому некоторые акимы по 80 или по 800 тысяч земли хапают, чтобы быть хозяевами жизни...
И что там за 26я статья, какая разница каждый или не каждый?
Пусть лучше делают референдум, разъяснения мне не нужны..
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