112 Re: Нет необходимости проводить референдум - Назарбаев #3







Отправлено: - 12:09 У земли должен быть хозяин, именно и потому некоторые акимы по 80 или по 800 тысяч земли хапают, чтобы быть хозяевами жизни...

И что там за 26я статья, какая разница каждый или не каждый?

Пусть лучше делают референдум, разъяснения мне не нужны..