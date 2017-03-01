|Цитата:
гость:
А факт независимости страны зафиксирован в Конституции-основном Законе, основе государственности. Тебе мало?
Мало.
Имена Тарана и Герцена тоже зафискированы в учебниках истории - тебе мало?
Цитата:
гость:
что ты наконец запомнил, что живешь в независимой стране?
При чем тут запомнил не запомнил?
Если у тебя с памятью плохо то не следует проецировать свою проблему на других.
Цитата:
ответ :
25 лет - это не тот период , которым надо гордиться,
Это кто так решил?
Ты?
А ты кто вообще?
Цитата:
ответ :
это годы разрущения предприятий, сельского хозяйства, обнищание населения,
Разрушено ненужно, нежизнеспособное.
Было бы нужное и жизнеспособное - жило бы и здравствовало.
Цитата:
ответ :
лишения все социальных благ
А ты их заслужил?
Чем?
То то же.
Ничем не заслужил.
Потому и не имеешь.
Цитата:
ответ :
годы коррупции чиновников
Очень-очень спорный вопрос.