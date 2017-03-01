Цитата: Бывалый:

Имена Тарана и Герцена тоже зафискированы в учебниках истории - тебе мало?



Ну и ты напиши и узбагойся уже! При чем тут твоя жадность и остальные нормальные граждане? Им то за что страдать изза твоих фобий?

Цитата: Бывалый:

При чем тут запомнил не запомнил?

Если у тебя с памятью плохо то не следует проецировать свою проблему на других.



Ты ж запомнить не можешь. Я-помню.

Цитата: Бывалый:

Это кто так решил?

Ты?

А ты кто вообще?

Гражданин, а вообще, человек. А ты?

Цитата: Бывалый:

Разрушено ненужно, нежизнеспособное.

Было бы нужное и жизнеспособное - жило бы и здравствовало.

Например. Пример в студию.

Цитата: Бывалый:

А ты их заслужил?

Чем?

То то же.

Ничем не заслужил.

Потому и не имеешь.

Опять же Конституция. Законы. Или пл твоему то что там обещано-неправда?

Цитата: Бывалый:

чень-очень спорный вопрос.



А чего спорить? Кажный день сообщения о задержании коррупционеров. Предмет для спора отсутствует.