/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 6«1...3456»
§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
Читать новость

Ксковский
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

это ты так себе!и как таких людей земля носит

гость
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А Кобланды - не достоин?

А кто это? Расскажи!

Цитата:
Бывалый:
А факт независимости страны - тоже недостоин быть зафиксированным в наименовании улицы?
Ты гонишь?

А факт независимости страны зафиксирован в Конституции-основном Законе, основе государственности. Тебе мало?
Озвучь, тогда сколько улиц и городов тебе надо переименовать, что ты наконец запомнил, что живешь в независимой стране?
Или ты опять гонишь?
;-)

ответ
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А Кобланды - не достоин?
А факт независимости страны - тоже недостоин быть зафиксированным в наименовании улицы?
Ты гонишь?


гонишь ты. 25 лет - это не тот период , которым надо гордиться,
это годы разрущения предприятий, сельского хозяйства, обнищание населения,
лишения все социальных благ, годы коррупции чиновников.
а батыр- он вообще из сказок, и не местный, таких батыров тысячи было .
просто кочевник на лошади. и руки у него в крови.

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А факт независимости страны зафиксирован в Конституции-основном Законе, основе государственности. Тебе мало?

Мало.
Имена Тарана и Герцена тоже зафискированы в учебниках истории - тебе мало?
Цитата:
гость:
что ты наконец запомнил, что живешь в независимой стране?

При чем тут запомнил не запомнил?
Если у тебя с памятью плохо то не следует проецировать свою проблему на других.
Цитата:
ответ :
25 лет - это не тот период , которым надо гордиться,

Это кто так решил?
Ты?
А ты кто вообще?
Цитата:
ответ :
это годы разрущения предприятий, сельского хозяйства, обнищание населения,

Разрушено ненужно, нежизнеспособное.
Было бы нужное и жизнеспособное - жило бы и здравствовало.
Цитата:
ответ :
лишения все социальных благ

А ты их заслужил?
Чем?
То то же.
Ничем не заслужил.
Потому и не имеешь.
Цитата:
ответ :
годы коррупции чиновников

Очень-очень спорный вопрос.

§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7918
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что тебе плохого сделали Ворошилов, Чкалов, Гашек, Маяковский, Волынов, Быковский, Кочубей?

Конкретно для этого персонажа - только то что они славяне.
Но, откровенно говоря, многие ли жители знают что это за люди, в честь которых в Кустанае названы улицы?

[Исправлено: Victor Yang, 03.03.2017 - 10:44]
Профайл

* Моше
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.03.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мало.

Когда ж ты уже нажрешься?
Профайл

гость
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Имена Тарана и Герцена тоже зафискированы в учебниках истории - тебе мало?

:lol:
Ну и ты напиши и узбагойся уже! При чем тут твоя жадность и остальные нормальные граждане? Им то за что страдать изза твоих фобий?
Цитата:
Бывалый:
При чем тут запомнил не запомнил?
Если у тебя с памятью плохо то не следует проецировать свою проблему на других.

:lol:
Ты ж запомнить не можешь. Я-помню.
Цитата:
Бывалый:
Это кто так решил?
Ты?
А ты кто вообще?

Гражданин, а вообще, человек. А ты?
Цитата:
Бывалый:
Разрушено ненужно, нежизнеспособное.
Было бы нужное и жизнеспособное - жило бы и здравствовало.

Например. Пример в студию.
Цитата:
Бывалый:
А ты их заслужил?
Чем?
То то же.
Ничем не заслужил.
Потому и не имеешь.

Опять же Конституция. Законы. Или пл твоему то что там обещано-неправда?
Цитата:
Бывалый:
чень-очень спорный вопрос.

:lol:
А чего спорить? Кажный день сообщения о задержании коррупционеров. Предмет для спора отсутствует.

48
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но, откровенно говоря, многие ли жители знают что это за люди, в честь которых в Кустанае названы улицы?

И это грустно

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Ну и ты напиши и узбагойся уже!

Еще раз спрошу: ты кто вообще?
Ты чего тут разуказывался?
Может пройдешь куда обычно посылают таких?
Цитата:
гость:
Ты ж запомнить не можешь. Я-помню.

Я?
Не могу запомнить?
Ты с чего это взял?
Я вот наоборот сомневаюсь что ты помнишь, раз тебе нужно чтобы улица именем называлась.
Цитата:
гость:
Например. Пример в студию.

Пример чего?
Разрушенного ненужного?
Выйди на улицу.
Оглядись.
Цитата:
гость:
Опять же Конституция. Законы. Или пл твоему то что там обещано-неправда?

То что там обещано - выполняется.
В чем твоя претензия?
Цитата:
гость:
А чего спорить? Кажный день сообщения о задержании коррупционеров.

Ну да.
Сейчас задерживают.
В прежней стране не задерживали.
Предлагаешь вернуться в СССР с его круговой порукой?

§ Архангел
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Архангел


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 20.03.10
Отправлено: 03.03.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://www.youtube.com/watch?v=xb48sxta7nY[/video]
Очень правильно подмеченно
Профайл

ответ
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Еще раз спрошу: ты кто вообще?
Ты чего тут разуказывался?


аноним, ты чего распетушился то? ты никто, ты .. с горы.

§ Валентин
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5448
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но, откровенно говоря, многие ли жители знают что это за люди, в честь которых в Кустанае названы улицы?


Если устроить опрос, многие ли уверенно знают кто такой Кобланды батыр, академик Шаяхметов или генерал Арыстанбеков — тоже можно удивиться :)
Профайл

§ Валентин
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5448
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ответ:
аноним, ты чего распетушился то?


Не кормите тролля. ©
Профайл

* Моше
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.03.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если устроить опрос, многие ли уверенно знают кто такой Кобланды батыр, академик Шаяхметов или генерал Арыстанбеков — тоже можно удивиться :)

Ну как...один - батыр, другой - академик, третий - генерал... :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7918
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если устроить опрос, многие ли уверенно знают кто такой Кобланды батыр, академик Шаяхметов или генерал Арыстанбеков — тоже можно удивиться

Собственно, да. Но если одних неизвестных поменять на других - что меняется?
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 6«1...3456»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 111, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 286
Пользователей: 3
Всего: 289

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх