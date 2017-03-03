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§ NG.kz
Похититель хонорика пояснил, что пошел на преступление ради подруги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 марта городская прокуратура передала дело о краже из зооклуба "Дельфин" в суд № 2 Костаная. Обвиняемый признал вину полностью. На вопрос о мотиве преступления пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
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§ Добринцофф
Re: Похититель хонорика пояснил, что пошел на преступление ради...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5091
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.03.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За похищение хонорика его могут лишить свободы на 5 лет.

погоняло наверно уже обеспечено.
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Читатель 1
Re: Похититель хонорика пояснил, что пошел на преступление ради...




Отправлено: 03.03.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мелкий гадёныш этот воришка, (из серии пакостников)

Гостья
Re: Похититель хонорика пояснил, что пошел на преступление ради...




Отправлено: 03.03.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассказывали, как переживал хозяин зооклуба, каким он был подавленным. Эти попугаи и хонорик ему дороже, чем иным машины да брульянты. Пацан - идиот.

§ сайлау курманов
Re: Похититель хонорика пояснил, что пошел на преступление ради...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1765
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это плоды полнейшей безнаказанности и терпимости закона подобным маргиналам, еще не раз украдет , а может даже по крупному и с жертвами
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