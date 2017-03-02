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≡ Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации из неофициальных источников, врач Зауреш Изалдина была задержана сегодня, 2 марта, на рабочем месте — в Костанайской областной психиатрической больнице. Очевидцы утверждают, что сотрудники полиции увезли заведующую отделением в наручниках.
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§ bgb
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.03.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шах:
Не дооценила профессианализм стражей порядка...а зря.

если такая версия, то, скорее, исполнители были быдловатые...
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§ Булат Альминбекович
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
Булат Альминбекович


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 03.03.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а как она вышла на задержанных киллеров?
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Сай
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За декаду раскрыли! Либо вели с самого начала, отдав в жертву пенсионерку. Либо очевидец был и видеокамеры работали. Либо интерес и интересанты могучие. Часы генерала Маткенова дольше искали.
И... какое дорогое место, если на такое злодейство решилась.
Два медика убиты за 8 дней, медик задержана. Надо менять всех здравоохраненческих начальников, от главврачей до министра.

андрей
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно наш Нурике от Путина не отходит , мужик то умный ,понимает ,что после него здесь с таким сбродом ловить не чего .....

гость
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зная способности наших "по раскрытию", не стал бы делать какие-либо выводы. Еще свежо в памяти как задерживали и даже до суда доводили, а потом бац! и случайно другой находился (или люди сами находили).

...
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А папа у неё кажется аттестацией врачей занимается?!

Глеб
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правоохранительные органы молодцы...Могут ведь
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