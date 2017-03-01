Цитата: Бывалый:

А Кобланды - не достоин?

А кто это? Расскажи!



Цитата: Бывалый:

А факт независимости страны - тоже недостоин быть зафиксированным в наименовании улицы?

Ты гонишь?

А факт независимости страны зафиксирован в Конституции-основном Законе, основе государственности. Тебе мало?

Озвучь, тогда сколько улиц и городов тебе надо переименовать, что ты наконец запомнил, что живешь в независимой стране?

Или ты опять гонишь?

