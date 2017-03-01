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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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Ксковский
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

это ты так себе!и как таких людей земля носит

гость
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А Кобланды - не достоин?

А кто это? Расскажи!

Цитата:
Бывалый:
А факт независимости страны - тоже недостоин быть зафиксированным в наименовании улицы?
Ты гонишь?

А факт независимости страны зафиксирован в Конституции-основном Законе, основе государственности. Тебе мало?
Озвучь, тогда сколько улиц и городов тебе надо переименовать, что ты наконец запомнил, что живешь в независимой стране?
Или ты опять гонишь?
;-)
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