Сай Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной... #32







Отправлено: - 09:23 За декаду раскрыли! Либо вели с самого начала, отдав в жертву пенсионерку. Либо очевидец был и видеокамеры работали. Либо интерес и интересанты могучие. Часы генерала Маткенова дольше искали.

И... какое дорогое место, если на такое злодейство решилась.

Два медика убиты за 8 дней, медик задержана. Надо менять всех здравоохраненческих начальников, от главврачей до министра.