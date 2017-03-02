Кайрат Нургалиев Re: Руководитель Костанайского областного филиала «Жасыл ел»... #9







Отправлено: - 20:45 Казалось бы Сталин всех врагов народа пересажал, перестрелял. А они лезут и лезут.



Думаю, что это в самой природе человека, быть ненасытным, быть вечно голодным.



Зарабатывать можно и нужно, но только не воровством. К сожалению в честном бизнесе, возможностей заработать намного меньше, чем украсть в госслужбе. Поэтому наше население мечтает попасть на гос.службу. Воровать, брать взятки. Ибо только там есть возможность разбогатеть. Так сделали, но это можно изменить. Если дать предпринимателям зеленый свет.