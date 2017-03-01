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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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Маркс
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вопрос конкретно о расходах бюджета и только о них.

Цитата:
Бывалый:
Проблемы негров шерифа не волнуют.

За такое вас начальство по головке не погладит. Лишит премии за такую грубую ошибку. А за оскорбление шерифа можно и привлечь. Я уж не говорю о честном народиш ..., ой об афроамериканцах.

глас народа
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 17:10
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))

Ума нет - считай калека... Что тебе плохого сделали Ворошилов, Чкалов, Гашек, Маяковский, Волынов, Быковский, Кочубей? Ладно, Павлика Морозова убрали, но хоть именем хорошего человека улицу назвали, который Кустанай во всём мире прославлял.

[Исправлено: Ваш земляк, 02.03.2017 - 19:08]
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§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я:
Полностью с Вами согласна. Тут дело не в деньгах даже...Герцена ладно..а вот за Тарана обидно...не много у нас в краю таких героев было!!!

Ну да! Какой из Баймагамбетова герой?! Так себе...
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§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я так считаю - раз уж высказал инициативу по переименованию - так будь добр и оплати это всё! Сразу пыл поубавится и зуд пройдёт. И ещё. Хотелось бы узнать имена"героев", высказать, так сказать, "огромное человеческое спасибо!"
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§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7916
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Хотелось бы узнать имена"героев", высказать, так сказать, "огромное человеческое спасибо!"

Цитата:
Теперь улицу просят переименовать в ул. Тәуелсіздік. С таким заявлением в городской акимат обратились сразу два коллектива — Костанайского государственного педагогического института и клиники «Коктем-3». Оба учреждения базируются на ул. Тарана. Свое обращение они объясняют празднованием значимой даты — 25-летия Независимости Казахстана. Такой шаг позволит увековечит событие.

Цитата:
Также, как сообщалось ранее, костанайцы просят переименовать и ул. Герцена. Сначала в акимат города поступило обращение от ветерана государственной службы Мухамеджана Жетписбаева с просьбой переименовать улицу в проспект Кобланды батыру, чей памятник установлен на кольце данной улицы. Затем коллектив КСТУ им. Албамжара тоже направил в акимат обращение присвоить ул. Герцена имя Зулкарная Алдамжара. Учебное заведение расположено на ул. Герцена.

https://liter.kz/ru/news/show/26417-v_kostanae_v_chest_nezavisimosti_prosyat_pereimenovat_ulicu_tarana

[Исправлено: Victor Yang, 02.03.2017 - 19:35]
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§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большое спасибо! Буду знать, кого теперь материть....
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§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7916
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Буду знать, кого теперь материть....

А позволь поинтересоваться - за что? За непривычные названия? А было ли у тебя такое же чувство, когда переименовывали 19 августа и П.Морозова?
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Леонид Корнилов
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 19:51
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А позволь поинтересоваться - за что? За непривычные названия? А было ли у тебя такое же чувство, когда переименовывали 19 августа и П.Морозова?

За то, что плюют на историю своего, как они говорят, любимого города. Я не в восторге от всех этих переименований, хоть районов, хоть городов, хоть улиц. Просто кто-то на всём этом неплохо наживётся, прикрываясь красивыми словами о патриотизме и исторической памяти. Сейчас спроси любого, что плохого было в названии "19-го августа"? Кто из так называемых "патриотов" вспомнит, что в этот день город был освобождён от войск Колчака?! Единицы. Ну а про Павлика Морозова вспомнят лишь то, что он "отца ментам сдал за помощь кулакам". Хотя там было всё не так. Просто тогда это был один из символов времени, сакральная, так сказать, жертва. И единственный минус этих названий лишь в том, что эти улицы назвали так при советской власти. А по Павлика Морозова я прожил 10 лет, всё детство прошло,так что эта улица для меня родная, всех знал, кто там жил. Не спорю, Александр Мирошниченко достоин того, чтобы его именем называли улицы.
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глас народа
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 20:09
Комментарий удален модератором.

112
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
домов и переселилите в них людей их тургая , которые ютятся сейчас на бывших летних дачах СО КЖБИ,ХИМИК, Текстильщик и пр.???

Там нет людей из Торгая, они все живут в Жанакалах и гоняют на жыпах.
Не для того сдавали по 150 голов скота, чтобы жить на дачах..

112
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
английском языке есть тако

Дальше можно не читать..
С каких пор тебе янки стали друзьями?
Уже все отвернулись, что теперь ты англичан и америкосов начал цитировать?
Теперь они вам говорят как поступать с соседями и братьями, что говорить, насчет тех же улиц?

Kairat stayer
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 08:34
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 03.03.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Не спорю, Александр Мирошниченко достоин того, чтобы его именем называли улицы.

А Кобланды - не достоин?
А факт независимости страны - тоже недостоин быть зафиксированным в наименовании улицы?
Ты гонишь?
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