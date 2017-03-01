Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
Я робот
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Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов. Читать новость
Маркс
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
ВЧК: В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))
Ума нет - считай калека... Что тебе плохого сделали Ворошилов, Чкалов, Гашек, Маяковский, Волынов, Быковский, Кочубей? Ладно, Павлика Морозова убрали, но хоть именем хорошего человека улицу назвали, который Кустанай во всём мире прославлял.
А я так считаю - раз уж высказал инициативу по переименованию - так будь добр и оплати это всё! Сразу пыл поубавится и зуд пройдёт. И ещё. Хотелось бы узнать имена"героев", высказать, так сказать, "огромное человеческое спасибо!"
Ваш земляк: Хотелось бы узнать имена"героев", высказать, так сказать, "огромное человеческое спасибо!"
Цитата:
Теперь улицу просят переименовать в ул. Тәуелсіздік. С таким заявлением в городской акимат обратились сразу два коллектива — Костанайского государственного педагогического института и клиники «Коктем-3». Оба учреждения базируются на ул. Тарана. Свое обращение они объясняют празднованием значимой даты — 25-летия Независимости Казахстана. Такой шаг позволит увековечит событие.
Цитата:
Также, как сообщалось ранее, костанайцы просят переименовать и ул. Герцена. Сначала в акимат города поступило обращение от ветерана государственной службы Мухамеджана Жетписбаева с просьбой переименовать улицу в проспект Кобланды батыру, чей памятник установлен на кольце данной улицы. Затем коллектив КСТУ им. Албамжара тоже направил в акимат обращение присвоить ул. Герцена имя Зулкарная Алдамжара. Учебное заведение расположено на ул. Герцена.
Victor Yang: А позволь поинтересоваться - за что? За непривычные названия? А было ли у тебя такое же чувство, когда переименовывали 19 августа и П.Морозова?
За то, что плюют на историю своего, как они говорят, любимого города. Я не в восторге от всех этих переименований, хоть районов, хоть городов, хоть улиц. Просто кто-то на всём этом неплохо наживётся, прикрываясь красивыми словами о патриотизме и исторической памяти. Сейчас спроси любого, что плохого было в названии "19-го августа"? Кто из так называемых "патриотов" вспомнит, что в этот день город был освобождён от войск Колчака?! Единицы. Ну а про Павлика Морозова вспомнят лишь то, что он "отца ментам сдал за помощь кулакам". Хотя там было всё не так. Просто тогда это был один из символов времени, сакральная, так сказать, жертва. И единственный минус этих названий лишь в том, что эти улицы назвали так при советской власти. А по Павлика Морозова я прожил 10 лет, всё детство прошло,так что эта улица для меня родная, всех знал, кто там жил. Не спорю, Александр Мирошниченко достоин того, чтобы его именем называли улицы.
глас народа
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Дальше можно не читать.. С каких пор тебе янки стали друзьями? Уже все отвернулись, что теперь ты англичан и америкосов начал цитировать? Теперь они вам говорят как поступать с соседями и братьями, что говорить, насчет тех же улиц?
Kairat stayer
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
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