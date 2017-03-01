Цитата: Victor Yang:

А позволь поинтересоваться - за что? За непривычные названия? А было ли у тебя такое же чувство, когда переименовывали 19 августа и П.Морозова?

За то, что плюют на историю своего, как они говорят, любимого города. Я не в восторге от всех этих переименований, хоть районов, хоть городов, хоть улиц. Просто кто-то на всём этом неплохо наживётся, прикрываясь красивыми словами о патриотизме и исторической памяти. Сейчас спроси любого, что плохого было в названии "19-го августа"? Кто из так называемых "патриотов" вспомнит, что в этот день город был освобождён от войск Колчака?! Единицы. Ну а про Павлика Морозова вспомнят лишь то, что он "отца ментам сдал за помощь кулакам". Хотя там было всё не так. Просто тогда это был один из символов времени, сакральная, так сказать, жертва. И единственный минус этих названий лишь в том, что эти улицы назвали так при советской власти. А по Павлика Морозова я прожил 10 лет, всё детство прошло,так что эта улица для меня родная, всех знал, кто там жил. Не спорю, Александр Мирошниченко достоин того, чтобы его именем называли улицы.