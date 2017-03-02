









Отправлено: - 09:13 Конечно правильно. Уже сколько лет как поменяли время на 1 час, а мы все не можем к нему привыкнуть. Ну не просто же это так, сам организм не хочет с этим мирится и ни чего не поделаешь! Зимой правда что в садик, что в школу, что на работу идем по темну, как глубокой ночью в сонном состоянии-получается поднять подняли, а разбудить не разбудили. Так можно и под машину попасть. Конечно нужно вернуть все назад, зачем проводить опыты над людьми.