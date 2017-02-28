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≡ В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед разводом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед разводом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В Амангельдинский район выехала комиссия, - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда. - Будут выяснять, каким образом, мужчина пронес оружие в суд. После заключения комиссии мы дадим комментарий.
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555
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие Оттело постоянно появляются то тут, то там.
Соболезнование родным и близким.

из Амангелди
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у них есть 4 летнии сын. Нурхан постоянно избивал Жулдызай у нее 2 раза было выкидыш. жалко ее хорошей женщиной была.

112
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
работает учителем,

Особо неумелые головы с какими то мыслями сразу думают что так делают только акимы..

ВЧК
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 28.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь будет полный капец в судах! Раньше если всё выворачивали из карманов.. Теперь будем до трусов раздеваться! А нож мог быть и керамический.. металлодетектор не реагировал и всё... Убийство на почве ревности.. видимо не верил что всё по серьёзному... или же пьющий..хотя пьющему бабу с воза...Значить сильно любил!

гость
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 01.03.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно чему он учил своих учеников? Кто теперь из этих учеников может вырасти. Какое будущее уготовил для них их учитель. Какой пример он подал для подражания. Дикие нравы. Неужели даже этого учителя обошла стороной культура и воспитанность. Что уж говорить о нижестоящих, простых декханах. Чьих детей он чему мог научить. А ведь дети будущее страны заглядывали ему в рот. Старались брать пример и во всем ему подражать. Учиться быть как он. Вот причина роста преступности особенно в отдаленных традиционно сельских регионах. Где власть представляют вот такие учителя, в чем их любовь к профессии, где стремление к светлому и доброму. Почему до сих пор культивируется законы где прав более сильный и все споры решают с помощью ножей и кулаков. Где была администрация школы? Неужели можно было так безразлично относится к своему сотруднику.

§ Солнышко
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 01.03.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вчера писала об этой новости, не знаю обратили ли внимание модераторы. Так получилось, что мне об этой ситуации стало известно через несколько минут после случившегося от близких женщины. Муж писал смс супруге перед процессом такого содержания, что я тебя убью, а сам сяду в тюрьму, если ты будешь настаивать на расторжении брака. Убийство было заранее обдумано и подготовлено. Он успел нанести не меньше 15 ножевых ранений. Такой вот кошмар.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание тех, кто постоянно ноет по поводу проверки охранниками и прохождения через металлодетектор. Суды, даже рассматривающие гражданские процессы, прокуратура, органы внутренних дел - это места где скопление неадекватных людей больше, чем в психиатрической больнице. Кроме того, практически все люди, приходящие в эти места находятся в состоянии конфликта, агрессивно настроены. И "пострадавшие" от обыска перед входом на судебный процесс теперь будут думать о своей безопасности, о своей жизни и здоровье.
Профайл

Кенжегул
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 01.03.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни какой он не начальник, он просто моральный урод, вот так взять и убить женщину это бесчеловечность, не то что женщину а мать его же детей. Искрение соболезнование родным и близким(((

осведомленный
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 01.03.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

поди бастык местный..не досматривали..
вот тебе и нурлыкун, землячество и прочее

это все о тебе, и как сказано, красиво, поэтично, со смыслом.

Кенжегуль
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 02.03.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светлая Память вам! ((( Замечательная женщина, Мать и Врач. Всегда всем помогала((( и ушла от нас таким образом((( хоть я и знала ее заочно мне больно слушать, и даже слов нет об этом Мужчине, АЛЛАХ все видел и видет! :oops: :-(

мейрам
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 02.03.17 - 02:33
Комментарий удален модератором.

Рыскуль
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 02.03.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят этот изверг певую жену побоями контуженной сделал если это правда, думаю что правда, мой зять тоже оттуда сестренку побоями с этого света сжил чтоб во второй раз жениться и женился урод! Сестренка молчала не говорила что бьет видимо запугивал, узнали когда она совсем слегла затем умерла, он бывший мент знает как бить чтоб не было следов и опухоль мозга получить. Многие так живут потому что стыдно разводиться. Мама была против развода, а потом плакала на похоронах.
Пусть бог накажет!

жаль
Re: В Амангельдинском районе муж зарезал жену в суде прямо перед...




Отправлено: 03.03.17 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он на следующий день повесился
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