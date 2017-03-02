Серый волк Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,... #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8665

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:30 Более того, думаю нужно найти тех полицейских которые закрыли глаза на угрозы маме девочки и ничего не предприняли.

Найти их нужно и публично посадить. Они явно при делах были с этим зверьём.

Отдельно нужно расследовать как можно было в маленьком городе этого очень приметного крысёныша искать и ой не найти!

И их крысячая семейка преспокойно в это время терроризировала неоднократно звонками семью девочки, а затем их отпрыск, когда запугать не получилось, преспокойно уехал в другую страну.



Если хотите про похожую историю с кавказскими развлекающимися братьями.

Жили были дикие братья на Кавказе. Развлекались в точно таком же ключе как эти.

Потом их немного вздрючили и они решили уехать. Сначала в Дагестан, где подали прошение в USA приютить их от российского произвола. Затем купили в Киргизии киргизские паспорта. Киргизия это такая страна в которой полиция продаёт паспорта всем желающим за деньги. И через Турцию уехали в штаты.

Проживая в Бостоне продолжили развлекаться уже на деньги американских налогоплтильщиков получая пособия. Выкладывали ролики. Терлись на сайтах экстремистов. И занимались тёмными делишками в городе, который их бедняжек приютил.

И от нечего делать начинили скороварку порохом, гвоздями и взорвали её в толпе людей пришедших посмотреть Бостонский марафон. Культур-мультур у них такой.

Можно купить пистолет и нет контроля - они его купят, можно порох купить они купят его.

Ничего нельзя и кулак у носа висит - будут сидеть тихо.

Кулак они лучше всего понимают.



Так вот реакция властей была совсем другой.

Весь город очень не маленький начали прочёсывать и этих крысёнышей в отличии от коррумпированных казахстанских полицейских быстро нашли.

Одного застрелили сразу. Второго чуть позже ранили, вылечили, но только за тем, чтоб позже поджарить на электрическом стуле.

После произошедшего властям пришлось отвечать на немало вопросов чем занималась эта диаспора и почему вдруг за этими культурными людьми не было контроля. Контролировать было что. До подрыва скороварок с порохом они вполне достаточно светились чтоб за жабры их взять.

Полетели полицаи некоторые.



Но никто в Америке даже представить себе не может, чтоб мурло стреляло в лицо снимало это на видео и при свидетелях бахвалилось, что ему ничего не будет.



Старший из этих ублюдков успел жениться на американке.

Статья об этой несчастной в их прессе:

washingtonpost



[Исправлено: Серый волк, 02.03.2017 - 18:04]