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≡ Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пострадавшая от выстрела девочка из Костаная рассказала, как ей вот уже больше полугода живётся с пулей в голове, и поделилась своими планами на будущее. Родные ребёнка до сих пор не могут смириться с происшедшим и пытаются понять мотив подозреваемого, а сама Валентина стойко переносит боль: физическую и моральную
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§ Серый волк
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более того, думаю нужно найти тех полицейских которые закрыли глаза на угрозы маме девочки и ничего не предприняли.
Найти их нужно и публично посадить. Они явно при делах были с этим зверьём.
Отдельно нужно расследовать как можно было в маленьком городе этого очень приметного крысёныша искать и ой не найти!
И их крысячая семейка преспокойно в это время терроризировала неоднократно звонками семью девочки, а затем их отпрыск, когда запугать не получилось, преспокойно уехал в другую страну.

Если хотите про похожую историю с кавказскими развлекающимися братьями.
Жили были дикие братья на Кавказе. Развлекались в точно таком же ключе как эти.
Потом их немного вздрючили и они решили уехать. Сначала в Дагестан, где подали прошение в USA приютить их от российского произвола. Затем купили в Киргизии киргизские паспорта. Киргизия это такая страна в которой полиция продаёт паспорта всем желающим за деньги. И через Турцию уехали в штаты.
Проживая в Бостоне продолжили развлекаться уже на деньги американских налогоплтильщиков получая пособия. Выкладывали ролики. Терлись на сайтах экстремистов. И занимались тёмными делишками в городе, который их бедняжек приютил.
И от нечего делать начинили скороварку порохом, гвоздями и взорвали её в толпе людей пришедших посмотреть Бостонский марафон. Культур-мультур у них такой.
Можно купить пистолет и нет контроля - они его купят, можно порох купить они купят его.
Ничего нельзя и кулак у носа висит - будут сидеть тихо.
Кулак они лучше всего понимают.

Так вот реакция властей была совсем другой.
Весь город очень не маленький начали прочёсывать и этих крысёнышей в отличии от коррумпированных казахстанских полицейских быстро нашли.
Одного застрелили сразу. Второго чуть позже ранили, вылечили, но только за тем, чтоб позже поджарить на электрическом стуле.
После произошедшего властям пришлось отвечать на немало вопросов чем занималась эта диаспора и почему вдруг за этими культурными людьми не было контроля. Контролировать было что. До подрыва скороварок с порохом они вполне достаточно светились чтоб за жабры их взять.
Полетели полицаи некоторые.

Но никто в Америке даже представить себе не может, чтоб мурло стреляло в лицо снимало это на видео и при свидетелях бахвалилось, что ему ничего не будет.

Старший из этих ублюдков успел жениться на американке.
Статья об этой несчастной в их прессе:
washingtonpost

[Исправлено: Серый волк, 02.03.2017 - 18:04]
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112
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
что есть определенные ОСОБЕННОСТИ этих диаспор, так сказать "культурные" обычаи...И только пробитый на голову толераст может

Какие обычаи, обычаи убивать?
Ты в своем уме или как?
Вон убил мальчика на тротуаре, ты этого убийцу защищал, не хотел его вытравить..
Ты защитил своего.
Они защищают своего.
Какие такие обычаи?
Сожгли людей, пожалуйста, так должно быть, потому что эти звери из твоей диаспоры..
И кто то сказал что тебя нужно вытравливать?
Сейчас был в денерной у них, нормально мужики работают, только они делают такие вкусные и недорогие шашлыки и денеры на рудненской трассе..
Иди и скажи про их диаспору что то..
Все вы тут в интернете кухонные герои..

112
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Как раз братья это делали (Царнаевы) и

Цапки из какой диаспоры?
О своей диаспоре ни слова?
Выгораживаете своих, обвиняя чужие нации под видом диаспор, вы там в России уже совсем что ли от зомби ящика гоните?
В тюрьмах кто в основном у вас сидит, какая основная диаспора?

§ 1234
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 02.03.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
настолько уверовал в коррумпированную полицию, что даже их тупые отпрыски почувствовали себя на сафари в городе?

Цитата:
Серый волк:
искать этого крысёныша должны были начать максимум через час.

Цитата:
Серый волк:
нужно найти тех полицейских которые закрыли глаза на угрозы маме девочки и ничего не предприняли.

Цитата:
Серый волк:
семейка преспокойно в это время терроризировала неоднократно звонками семью девочки, а затем их отпрыск, когда запугать не получилось, преспокойно уехал в другую страну.

Цитата:
Серый волк:
мурло стреляло в лицо снимало это на видео и при свидетилях бахвалилось, что ему ничего не будет.

:-x Опять швейцарские часы у кого-то завелись?

[Исправлено: 1234, 02.03.2017 - 20:34]
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§ 211
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.03.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня был у них в кафе, чего то не видел ни Моше, который по рынкам ходит с ножами, ни Серого, никого..
Люди даже с России вон жып, приехали и тихо мирно откушивают..
А интернет герои типа Моше их на словах только тут хают..
Зачем, ради чего?
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§ Серый волк
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Цапки из какой диаспоры?

Ты сам ответил на свой вопрос.
Цапки такая типичная фамилия для России?
А Краснодарский край - семилетней давности это такое сонмище насквозь пропитанное коррупцией, что по праву являлся самым коррумпированным регионом, прямо слепок с сегодняшней костанайской области.
Если у вас царствует коррупция то бесследно это пройти не сможет. Она проявится обязательно и в с виду пиджаковатых и галстучных поставщиках ресурсов и в ЖКХ и вплоть до обычной уличной бандпреступности. И правоохранительные органы примут абсолютно узнаваемые черты, швейцарские часы, торговлю дрянью и способность не находить нужных людей. Обычная особенность мафии, в точности подтверждающая все этапы её развития прямо как по параграфам учебника.

Откушивай дальше.

[Исправлено: Серый волк, 02.03.2017 - 18:13]
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112
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 02.03.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Цапки такая типичная фамилия для России?

Там что то с Чайкой связано, ну очень типично..
Цапки свои..
А вот этот, Черкизон не свой?
Он заработал кстати несколько миллиардов долларов кормя там всех коренных москвичей и где был Моше?
Отстроил что то где то, какую то гостиницу за миллиарды евро..

Евген
Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,...




Отправлено: 03.03.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот уродец мелкий. На мужиков не попер, побоялся ч
то очко разорвут, олень. Таких нужно жестоко

Гость
Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки, которую выбрали жертвой для канала YouTube




Отправлено: 03.03.17 - 02:46
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