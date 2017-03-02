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Серый волк:
настолько уверовал в коррумпированную полицию, что даже их тупые отпрыски почувствовали себя на сафари в городе?
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Серый волк:
искать этого крысёныша должны были начать максимум через час.
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Серый волк:
нужно найти тех полицейских которые закрыли глаза на угрозы маме девочки и ничего не предприняли.
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Серый волк:
семейка преспокойно в это время терроризировала неоднократно звонками семью девочки, а затем их отпрыск, когда запугать не получилось, преспокойно уехал в другую страну.
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Серый волк:
мурло стреляло в лицо снимало это на видео и при свидетилях бахвалилось, что ему ничего не будет. Опять швейцарские часы у кого-то завелись?[Исправлено: 1234, 02.03.2017 - 20:34]