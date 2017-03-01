NG.kz Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:06 В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.

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