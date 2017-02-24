заречный Re: Новости сайта и форума #2342







Отправлено: - 12:09 Аким Костаная Базыл Жакупов на заседании рабочей комиссии городского маслихата подписал постановление о повышении стоимости за проезд в автобусах Костаная.

Теперь вместо 60 тенге костанайцы за проезд в автобусах будут платить 80 тенге. Проезд в автобусах пригородного и дачного маршрутов будет стоить 90 тенге.

Тогда кто установил стоимость проезда маршрутов 101 и 102 до Заречного - 100 тенге? Итак было 75 тенге, повысили на 25 тенге, а не на 20 как везде, округлили что ли?