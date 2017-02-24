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§ Дантист
Новости сайта и форума
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно с одной. Неужели вы думаете, что вам отдельную трубу бы тянули для ГВС?
Профайл

заречный
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 01.03.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костаная Базыл Жакупов на заседании рабочей комиссии городского маслихата подписал постановление о повышении стоимости за проезд в автобусах Костаная.
Теперь вместо 60 тенге костанайцы за проезд в автобусах будут платить 80 тенге. Проезд в автобусах пригородного и дачного маршрутов будет стоить 90 тенге.
Тогда кто установил стоимость проезда маршрутов 101 и 102 до Заречного - 100 тенге? Итак было 75 тенге, повысили на 25 тенге, а не на 20 как везде, округлили что ли?

Заречный
Новости сайта и форума




Отправлено: 01.03.17 - 13:11
Комментарий удален модератором.

Доктор СИЗО
Новости сайта и форума




Отправлено: 01.03.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто реально секет в правилах дорожного движения? Подскажите, почему буханка патрульной полиции снимает водителей, паркующихся на стоянке стоматологии по улице Тарана,.....там висит знак ''P" c дополнительной табличкой - для инвалидов.....получается вся стоянка в таком месте в центре отдана только инвалидам??? Или возможны исключения из правил? Хозяйн кондитерки вообще утверждает, что эта стоянка для ихних покупателей....инвалиды могут парковаться только возле знака.....

гость
Новости сайта и форума




Отправлено: 03.03.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Кто реально секет в правилах дорожного движения? Подскажите, почему буханка патрульной полиции снимает водителей, паркующихся на стоянке стоматологии по улице Тарана,.....там висит знак ''P" c дополнительной табличкой - для инвалидов.....

Чтобы ответить нужно или фото или более подробное описание(есть ли табличка с стрелками,метрами,как стоит знак и т.д.)
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