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§ NG.kz
Разрешена ли стоянка в магазине?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой дорожный знак установлен на окне магазина "Березка".Если руководствоваться ПДД то стоянка для инвалидов начинается где то в магазине ,точнее на расстоянии 3м. от стены.
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гость
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?




Отправлено: 03.03.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я только за создание условий для инвалидов,НО,неужели нельзя эти дорожные знаки привести к требованиям ПДД,СНИиП,ГОСТ?Неужели их устанавливает кто попало?Ведь наверняка есть фирмочка которая должна этим заниматься.Почему я должен доказывать работникам ГИБДД,что знак висящий на решетке магазина да еще с такой табличкой, для водителя всего навсего реклама сникерса?Ау-у!
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