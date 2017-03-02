гость Re: Разрешена ли стоянка в магазине? #15







Отправлено: - 00:40 Я только за создание условий для инвалидов,НО,неужели нельзя эти дорожные знаки привести к требованиям ПДД,СНИиП,ГОСТ?Неужели их устанавливает кто попало?Ведь наверняка есть фирмочка которая должна этим заниматься.Почему я должен доказывать работникам ГИБДД,что знак висящий на решетке магазина да еще с такой табличкой, для водителя всего навсего реклама сникерса?Ау-у!