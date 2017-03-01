FEDOR Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #46





(Пользователи) Сообщений: 43

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:55 Судя по всему нам не дадут здесь говорить всю Правду о этом конфликте, и даже комментировать издалека...Нужно искать другой сайт, в котором модераторы не настолько сильно обязаны тем кто им платит..Таким сайтом может быть Страна общения...Но не буду размещать тут ее адрес, потому что меня банят уже даже просто таки не за что..А за точный электронный адрес, то это ужо точно закроют сообщение..