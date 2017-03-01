/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
Читать новость

Юзер
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С КТЭКом творится что-то невыносимое. Заглянул сегодня в судебный кабинет, так там КТЭК просто погряз в исках о взыскании задолженностей и неустоек - причем КТЭК ответчик. Увы, печально. Меня одного напрягает такое состояние? Это ведь аукнется на потребителях!

§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему нам не дадут здесь говорить всю Правду о этом конфликте, и даже комментировать издалека...Нужно искать другой сайт, в котором модераторы не настолько сильно обязаны тем кто им платит..Таким сайтом может быть Страна общения...Но не буду размещать тут ее адрес, потому что меня банят уже даже просто таки не за что..А за точный электронный адрес, то это ужо точно закроют сообщение.. :-)
Профайл

черный плащ
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно непонятно зачем директор увольняет стока народу тем самым поднимая многа шума вокруг ктэка подставляя свою крышу поживем увидим можкт и правда придется кизяком топить дома он же пообещал перейти на новый вил топлива :lol:

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Сегодня новая метла заставляет работать, контролирует, убирает бездельников! Давайте поддержим 130 наших благодетелей, которые подарили Костанаю самый высокий тариф и теплопотери в стране!

В том то и дело что убирает не бездельников,а НЕУГОДНЫХ.Вы надеюсь разницу понимаете?А тариф он вам скоро подарит такой,что даже в хэлуин не снился.Кредиты даром не дают,и отдавать их нам с вами.

Василий Емельянович.
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда расформировывали Облгаз, преобразовывали Костанайэнерго, тоже все говорили, что теперь развалится все, опытных разгонят
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 0
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх