Цитата: Василий Евсеевич.:

Лет пять подряд склоняем на форуме КТЭК на все лады, а 130 доблестных работников молчали, никто не выносил сор из избы, у них все было хорошо! Сегодня новая метла заставляет работать, контролирует, убирает бездельников! Давайте поддержим 130 наших благодетелей, которые подарили Костанаю самый высокий тариф и теплопотери в стране!





За тарифы благодарите, руководство замечательное, которое заставляет работать как вы говорите. Или вам не доступно понять, что простой слесарь или машинист может здесь только работать, а не тарифы вам поднимать. Я на вас посмотрю через время, когда этот руководитель возьмет этот кредит, а тарифы в 5 раз предложит повысить, как в Кызыл Орде было.И эти"130 благодетелей", такие же деньги платят за эти тарифы. Желаю вам не замерзнуть в следующем отопительном сезоне. Добрый вы наш.