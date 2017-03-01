/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
Читать новость

§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 10:26
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:

Чудо -юдо всякое разрушает госсобственность с целью разрушения государства..И больше у него нет других полномочий кроме этой..И он будет делать это, не тут так в другом месте...И таких как он, уже не одна тысяча..Есть необходимость в предателях? Она - эта необходимость проплачивается, и их готовят сотнями, волна за волной..А говорить об этом запрещают..Идет так называемая гибридная война..Когда "им" можно все, а для нас - мирные инициативы, толерантность...- терпение то бишь..Сидите и терпеливо ждите когда придет новый "хозяин"..Слов нет..
Профайл

§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот просто интересно? У вас там что СССР - запрещено? Ведь это не мат, и не ругательство? Так в чем же дело? Почему удаляют слова, говорящие о том, что нас всех дурачат уже который десяток лет? :-) :-) :-)
Профайл

FOMA
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:
Почему удаляют слова, говорящие о том, что нас всех дурачат уже который десяток лет?

Друг, расслабь "булки"! Здесь и таким образом ты ничего не решишь. Зачем надрываешься? Прям как с цепи сорвался. Все про все знают, но время революционеров и спецназа - прошло. Сейчас - работает холодный расчет и собственная смекалка! Учись студент. (без обид)

Потребитель КТЭК
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что -то не пойму. Что происходит? Это далеко не "межсобойчик" КТЭКа и их профкома. Любой энергетический объект является стратегическим. Получается, что поставили руководить таким объектом не понятно кого. Для каких целей? И куда смотрят соответствующие структуры?

Потребитель КТЭК
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу больше.... Если это то о чем я думаю , то мы скоро окажемся без тепла и горячей воды. И все наши дома окажутся не пригодными к проживанию?!

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан как и остальные республики,стараются вырвать из большой Страны..И национализм здесь-основной инструмент завоевания новых территорий...Вы смотрите сами,за что удаляют комментарии..И сразу станет ясно кто руководит нашими СМИ...

§ FEDOR
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 18:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На предприятии проводится внеочередная аттестация сотрудников!Составлен список-кто пройдёт её ,а кто нет!Не вышел из профсоюза или подписал ту жалобу-не прошел аттестацию!!!!!!

§ Серый волк
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потребитель КТЭК:
Скажу больше.... Если это то о чем я думаю , то мы скоро окажемся без тепла и горячей воды. И все наши дома окажутся не пригодными к проживанию?!

Расскажу вам сказку про жизнь на размёрзшихся трубах под луной!
:-)
Вас просто разведут на кредит от иностранного банка, который распилят и уедут, а вы его выплачивать будете через квитанцию лет 10-15.
Для того чтоб взять этот кредит нужно всех подчинить, несогласных вычистить и создать видимость ушлёпанного оборудования срочно требующего немедленной реконструкции. Иначе денег могут не дать :-)

То, что вы можете остаться без воды и город можно разморозить никого интересовать не будет.
Там другие деньги на кону. Миллиарды.
Профайл

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
На предприятии проводится внеочередная аттестация сотрудников!Составлен список-кто пройдёт её ,а кто нет!Не вышел из профсоюза или подписал ту жалобу-не прошел аттестацию!!!!!!

Были представители с прокуратуры, они сказали что будут теперь тщательно следить за судьбами людей подписавшихся в письме. Будем надеяться что это не пустые слова.

Василий Евсеевич.
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет пять подряд склоняем на форуме КТЭК на все лады, а 130 доблестных работников молчали, никто не выносил сор из избы, у них все было хорошо! Сегодня новая метла заставляет работать, контролирует, убирает бездельников! Давайте поддержим 130 наших благодетелей, которые подарили Костанаю самый высокий тариф и теплопотери в стране!

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да действительно С,Н и те ,что подписались, люди хотят помочь конечно себе в работе ,но и нам как потребителям ,вспомните года когда сидели при ели теплых батареях и летом без воды горячей. А сейчас летом отключат в целях экономии , экономисты .......

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Лет пять подряд склоняем на форуме КТЭК на все лады, а 130 доблестных работников молчали, никто не выносил сор из избы, у них все было хорошо! Сегодня новая метла заставляет работать, контролирует, убирает бездельников! Давайте поддержим 130 наших благодетелей, которые подарили Костанаю самый высокий тариф и теплопотери в стране!


За тарифы благодарите, руководство замечательное, которое заставляет работать как вы говорите. Или вам не доступно понять, что простой слесарь или машинист может здесь только работать, а не тарифы вам поднимать. Я на вас посмотрю через время, когда этот руководитель возьмет этот кредит, а тарифы в 5 раз предложит повысить, как в Кызыл Орде было.И эти"130 благодетелей", такие же деньги платят за эти тарифы. Желаю вам не замерзнуть в следующем отопительном сезоне. Добрый вы наш.

черный плащ
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 02.03.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диретор этот не уйдет пока <не освоит кредит> 6 лярдов выделенный для ремонтов и реконструкции. Профком который пытается этому помешать скоро по тихому исчезнет благодаря начальникам цехов. Ремонт как сказал директор будут делать своими силами ( как столовую), а деньги загребут поставные фирмы. Если потом будут проблемы с подачей тепла прокуратура быстро найдет виновных среди технических руководителей ктэка. Кредит будем отдавать мы простые жители Костаная оплачивая тепло в домах. Старый проверенный прием отмыва денег все будет чинно и благородно!!!
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Моше

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 0
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх