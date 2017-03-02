112 Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной... #25







Отправлено: - 20:48 Психиатрия всегда была закрытым сообществом еще со времен советского Союза..

Сейчас просто потихоньку ее начали вскрывать.

Но думаю еще лет 30 или 40, так как на Западе, психиатрия у нас будет объектом мести или расправы, пока советские людишки и их дети еще живы..

И я бы не стал ржать как конь, смотря на то как полиция по чьему то велению расправляется с неугодными врачами.

Врачи, они продукт той системы, навязанной Советским Союзом.

Хотя соглашусь, кто кто, но советские психиаторы много чего добились в своей работе..