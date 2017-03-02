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≡ Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью
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глас народа
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1234:
А почему бы не перевести на Московское время?%%%%

Пора ваще возвращаться в Единное Российское государство. Ни хрена у нас не получится с парадом самостоятельности, хоть еще 100 русских уиц переименуем.

§ Victor Yang
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7914
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:
Только солнце восходит из за гор, а садится напротив

Вот я открыл сейчас google earth. Горы там вообще с южной стороны. Вернее, юго-юго-восточной. И уклон города идет с запада на восток, т. е. на западе высота над уровнем моря - 800 м, на востоке - 700 м. И на западе там гористая местность идет еще высотой до 2000 м. над уровнем моря.
Профайл

!
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вот я был там все лето, и?)))

!
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

а если на "пальцах", то солнце всходит со стороны Иссык- Куля и садится со стороны Балхаша

§ Victor Yang
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7914
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В 6.00 у него начинается-
рабочий день.

Дракон, загт мир битте, какие профессии так рано начинают работать?
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марина
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я голосую " ЗА"

§ karik
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 02.03.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да какая им разница как это отражается на нашем здоровье? Один хрен до пенсии не доживаем!
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ирина
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я голосую "ПРОТИВ"

орал man
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Вы все должны понимать, болезни увеличились

Весенние обострение?
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