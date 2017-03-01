Спартак Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году #234







Отправлено: - 22:46 молодец что посчитал, оказывается комуналка выходит еще меньше, так как зп чуть больше, а платим чуть меньше... И за это время я ел, спал. Я уехал то с узелком, но устроился на работу откладывал зп, потом переехала супруга то же устроилась, тогда стали мою зп полностью оставлять, так как на ее 20 тыс хватало и кушать, и снимать жилье и прочие расходы...Потом получили гражданство забрали деньги из НПФ примерно 200 тыс руб, продали машину ну 140 тыс руб где то, + то что накопили и где то 600 000 руб на первоначалку вышло + 420 000 мат капитал + 600 000 ипотека - и вот своя квартира трешка в хрущевке ....ипотека на 5 лет, каждый месяц по 10 тыщ руб платить - вообще не в напряг...В РК я таких условий бы не смог создать... комуналка 3 500 зимой, 1.500 летом...