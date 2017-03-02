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≡ Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации из неофициальных источников, врач Зауреш Изалдина была задержана сегодня, 2 марта, на рабочем месте — в Костанайской областной психиатрической больнице. Очевидцы утверждают, что сотрудники полиции увезли заведующую отделением в наручниках.
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азат
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О времена , о нравы.

Псих
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 17:47
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ого:
Твин пигс

:lol: :lol: :lol: Двойные свиньи :lol: :lol: :lol:
Профайл

Вот так вот
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомните «Место встречи изменить нельзя», какой Фокс устроил « каверзу» над мужем Иры Соблоевской? Здесь наверняка такая же «каверза». Доктор Изальдина должна не «заказать» бывшего главного врача, а поставить ей памятник: буквально перед уходом на пенсию СРК назначила её замом, что равносильно передаче должности по наследству. Так бы оно и случилось, если не вмешалось министерство и не прислало кадр из Астаны. На данном этапе следствию, видимо , выгодно усыпить бдительность основных заказчиков и д-р Изальдина, может быть, добровольно согласилась подыграть . В любом случае до суда ещёрано осыпать её плевками.

Кость
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь, что не по теме, но эти ваши психиатОры , педиатОры - не радиатОры! Ё-моё, научитесь писать эти слова - "психиатр" и "педиатр". А то читаешь комменты и глаза режет. Причем каждый второй - "грамотей".

Ольга
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка на похороны приходила и соболезнование выраажала , сейчас кто там был ,будут восстанавливать в памяти все события ,ещё много вскроется . А вообще ,это страшно ,кому сейчас можно верить и какой друг тебя грохнет ???

§ bgb
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3312
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
В любом случае до суда ещё рано осыпать её плевками.

как это рано? газета уже написала, фото выложила... неужели все труды нг напрасны?
Профайл

Аноним
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливость восторжествовала! Наконец то взялись за эту криминальную особу!!! Там ей и место

Живут же люди
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"как это рано? газета уже написала, фото выложила... неужели все труды нг напрасны?" Выходит "НГ" -2017= "Правда" 1937. Бурные апплодисменты!

глас народа
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канатчикова дача" отдыхает"! Мы опять впереди планеты всей. Наши психи- самые ласковые ..., наши айболиты- самые крутые .......

112
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психиатрия всегда была закрытым сообществом еще со времен советского Союза..
Сейчас просто потихоньку ее начали вскрывать.
Но думаю еще лет 30 или 40, так как на Западе, психиатрия у нас будет объектом мести или расправы, пока советские людишки и их дети еще живы..
И я бы не стал ржать как конь, смотря на то как полиция по чьему то велению расправляется с неугодными врачами.
Врачи, они продукт той системы, навязанной Советским Союзом.
Хотя соглашусь, кто кто, но советские психиаторы много чего добились в своей работе..

пи=ц
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 21:19
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 02.03.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, сегодня как раз наблюдал эту картину! Завели, полненькая такая в джинсах была прикована к собровцу в маске. Я еще удивился зачем женщину пристегивать? А оно вот что )

* FEDOR
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виктор:

И такое легко и свободно может быть..Ведь на многие преступления есть такие сроки давности, и такие жесткие рамки законов, что мерзкие особи знают наверняка, о том, что если даже возьмут с поличным, то всегда есть возможность затянуть время расследования, кого то купить. кого то убрать с пути, и потому они всегда уверены в том, что всегда уйдут от возмездия..А картавые на западе смеются, радостно потирая ложноручками, мечтая о реализации своих планов по оккупации нашей Родины..
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