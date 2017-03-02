Victor Yang Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и... #76





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7914

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:53 Цитата: !:

Только солнце восходит из за гор, а садится напротив

Вот я открыл сейчас google earth. Горы там вообще с южной стороны. Вернее, юго-юго-восточной. И уклон города идет с запада на восток, т. е. на западе высота над уровнем моря - 800 м, на востоке - 700 м. И на западе там гористая местность идет еще высотой до 2000 м. над уровнем моря.