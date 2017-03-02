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§ NG.kz
Зиму провожаем. Весну встречаем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области - в нашей рубрике «Хранить вечно». Многие документы из фонда областного историко-краеведческого музея публикуются впервые. Очередной выпуск проекта посвящен празднованию проводов зимы в Костанайской области - так в советские годы официально называли празднование Масленицы.


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Бывалый
Re: Зиму провожаем. Весну встречаем




Отправлено: 02.03.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А будут фотографии как праздновали в те годы Наурыз?
Традиционный для данной местности праздник.

Алим
Re: Зиму провожаем. Весну встречаем




Отправлено: 02.03.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А будут фотографии как праздновали в те годы Наурыз?
Традиционный для данной местности праздник.

в то время наурыз как религиозны праздник был по запретом.

§ 74
Re: Зиму провожаем. Весну встречаем
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 02.03.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А будут фотографии как праздновали в те годы Наурыз?
Традиционный для данной местности праздник.

от души посмеялся :-)
Профайл

Вайпер .
Re: Зиму провожаем. Весну встречаем




Отправлено: 02.03.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу больше , его тогда никто и не знал :-P , вот та горка возле моей школы и 90% я там есть на фото , отчего же сейчас горку такой величины построить не могут :-P

аяз ата
Re: Зиму провожаем. Весну встречаем




Отправлено: 02.03.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а казахской зимы в то время не было?
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