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§ NG.kz
Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жилой комплекс «Кут-Шанырак» из двух 6-этажных домов по ул. Маяковского - №№ 116 и 116 «А» - претендует на звание «образцового» по нарушениям при строительстве и недоделкам. Итог на начало 2017 года: жители остались без газа и света, зато недоделки никуда не исчезли.
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§ drakon
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9969
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
При том что россияне понабежали и тычут тут мол там такого нет..

Есть там тоже такое,Марик.
Ты чё хочешь дом там купить?... :lol:
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Маркс
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
При том что россияне понабежали и тычут тут мол там такого нет..

Так пусть хоть кто-то тычет. Это же критика, только в плюс. Спасибо надо говорить, время тратят люди, силы. Здесь-то никто не тычет, и так сойдет, всем пофигу, все патриоты.

112
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Есть там тоже такое,Марик.
Ты чё хочешь дом там купить?

Нет конечно, хату двушку по 600 долларов за квадрат хотел купить в парке резиденце, но там хоть вид был, хотя паркинг маловат, но все же центр, речка, сейчас набережная, круто..
Выходило что то 42 тысячи за двушку, но потом решил не менять шило на мыло, нужно было продать рядом, Альфараби 45 однушку.
Вот единственный новый дом, где хотел купить..
Первый дом у них лучше получился, заселилась типа Илита, во второй дом уже кто попало, по 900 они заселялись за квадрат, те уже копейки считали, там не очень.
Сейчас не знаю как.

§ лимон
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Цитата:
самый умный:
здесь при чем? Мы не РФ и не милионник.

При том что россияне понабежали и тычут тут мол там такого нет..


ну это ж по-соседски, радоваться с пузырями что коровка пала
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112
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это же критика, только в плюс. С

Давай я начну хаять что у тебя там в хате творится?
Ведь есть и мусор, и недоделки и все такое?
Хотя если сам буду в грязи?
Тебе это понравится?
Ладно, потом начну обзывать твоих детей, родителей, качественность их как товара..
И это нравится?
Ах да, это же просто критика и не нравиться она не может..

§ Victor Yang
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7911
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Одно дело когда дома строит фирма, которая хоть что-то знает, другое дело - точечная застройка.

Не совсем так. "Точечными" застройками занимаются те же фирмы, просто у них интерес разный - или строить хорошо, а потом, посчитав расходы, продать это жилье с выгодой. Или строить то что предлагает государство - с ограниченным бюджетом и жесткими сроками - там не до "мелочей" вроде качественной отделки или уборки строительного мусора перед укладкой линолеума.
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§ Моше
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4041
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.03.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Здесь-то никто не тычет, и так сойдет, всем пофигу, все патриоты.

Негодяи такие патриоты, и никто больше. И так пойдет, они всё стерпят. Своим настроем, своей позицией, они мало того, что позволяют ворам и жуликам и дальше творить беспредел, так еще и более адекватным своим соплеменникам, живущим там же, где они, рты затыкают. Не только уехавшим. Но и своим же. Но вторые хотят улучшений жизни, а такие вот поцреоты им мешают. И прямо, и косвенно. Подлецы. Сами себе и есть главные вражины. Патриот-нурлыкуновец - вот главный враг положению в стране. ;-)

[Исправлено: Моше, 02.03.2017 - 15:39]
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ТТ
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Хватит...70 лет хватило...качество строительства тогда вообще ужасное! Помню какие бракованные плиты на КЖБИ выпускали для строительства .. что до сих пор люди мучаются! Новые дома серии 125..без рулонная кровля в данное время проклятие СовДепа..руки бы по отрубать кто проектировал эти дома ...


Типичный "фобик" ))) Цитата:
Хватит...70 лет хватило...качество строительства тогда вообще ужасное!
Так ужасно было, что до сих пор пользуемся..... Эхх с..амота...

Маркс
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ладно, потом начну обзывать твоих детей, родителей, качественность их как товара..
И это нравится?

А ты не путай личную шерсть с государственной! (с)

§ 1234
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 02.03.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На всех этапах строительства, ГАСК и другие надзорно-инспектирующие органы как всегда были незрячими. ;-)
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112
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
ты не путай личную шерсть с государственной!

Хорошо что у тебя нет госслужащих в роду, ни учителей, ни полицейских, ни чиновников, тебе не понять.
Да и почему гос?
Это и к тебе относится в том числе, ведь критикуют не их..
Они молчали, когда тут жили..

шанхай уральская
Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света




Отправлено: 02.03.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню какие бракованные плиты на КЖБИ выпускали для строительства .. что до сих пор люди мучаются! Новые дома серии 125..без рулонная кровля в данное время проклятие СовДепа..руки бы по отрубать кто проектировал эти дома ..Какие плиты факты дорогая дайте факты вы в городе сколько живёте не припомню чтоб дом сов. постройки треснул или рухнул пример приведите....спецов нету они уехали в ближнее или дальнее зарубежье мы стране стали не нужны вот и результат и это только цветочки....а занимаются строительством табунщики,барды акимы каждый должен заниматься своим делом и не совать свои нос куда не надо.Пример вам Ирина и К к строительству не имела не какого отношения с начала 90х занималась продажей стационарных заправок в Р.Ф. потом встречаю на таможне водителя разговорились везёт мороженное из Р.Ф. для Ирины.....потом я уехал на ПМЖ приезжаю на свою Уральскую домой и узнаю что у нас где был лог там Ирина построила колбасный цех а уже живя здесь узнаю из НГ что она занялась строительством господин Корчинский спец. на все руки....надо одним заниматься а не бегать туда сюда....ну а если не можете стройте комфортабельные юрты со всеми услугами степь то большая и не будет у вас фундамент проседать...
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