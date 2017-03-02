шанхай уральская Re: Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света #41







Отправлено: - 21:49 Помню какие бракованные плиты на КЖБИ выпускали для строительства .. что до сих пор люди мучаются! Новые дома серии 125..без рулонная кровля в данное время проклятие СовДепа..руки бы по отрубать кто проектировал эти дома ..Какие плиты факты дорогая дайте факты вы в городе сколько живёте не припомню чтоб дом сов. постройки треснул или рухнул пример приведите....спецов нету они уехали в ближнее или дальнее зарубежье мы стране стали не нужны вот и результат и это только цветочки....а занимаются строительством табунщики,барды акимы каждый должен заниматься своим делом и не совать свои нос куда не надо.Пример вам Ирина и К к строительству не имела не какого отношения с начала 90х занималась продажей стационарных заправок в Р.Ф. потом встречаю на таможне водителя разговорились везёт мороженное из Р.Ф. для Ирины.....потом я уехал на ПМЖ приезжаю на свою Уральскую домой и узнаю что у нас где был лог там Ирина построила колбасный цех а уже живя здесь узнаю из НГ что она занялась строительством господин Корчинский спец. на все руки....надо одним заниматься а не бегать туда сюда....ну а если не можете стройте комфортабельные юрты со всеми услугами степь то большая и не будет у вас фундамент проседать...