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≡ Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью
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§ drakon
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9969
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Они говорят ,что в 4 утра встают

Мой брат в 4.30 встаёт.Ему ещё нужно за
город - проехать. В 6.00 у него начинается-
рабочий день.В 15.00 он приезжает домой.
В 20.00 ложится спать. В октябре - на пенсию... :lol:
Профайл

Время
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди стрелки повернули на часах и глобусе, раньше он вставал в постели, а теперь в автобусе.

777
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В 20.00 ложится спать

Вот с кого надо пример брать, уровень преступности снизится :lol:

Джек Восьмёркин
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
профаны в области геогрфии



Цитата:
глас народа:
Аты уверен, что они знают о вашем существовании?????

Это разные вещи ;-)

§ drakon
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9969
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
Вот с кого надо пример брать, уровень преступности снизится

А я уже давно - говорю. От всяких - бессониц,болезней,суциидальных
мыслей и прочего-хорошо помагает ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД... :-o
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!
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мелочиться, давайте на 2 часа переведем и будет, как в Алматы летом в 21.00 полная темень))

§ Victor Yang
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7911
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:
и будет, как в Алматы летом в 21.00 полная темень

В Алматы темнеет рано по другой причине - из-за гор. А географически она в +5 находится. Хотя, у нас бОльшая часть страны находится в +4 и +5.
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!
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Только солнце восходит из за гор, а садится напротив)))

петрович
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Время:

итить-колотить!
а я думаю, че за дела, мож приболел по этому делу...
так вот оно че, михалыч... :-o

§ 1234
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 02.03.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: Цитата:
!:
давайте на 2 часа переведем и будет, как в Алматы летом в 21.00 полная темень))

А почему бы не перевести на Московское время?

От Костаная до Москвы ~ 2044 км

От Костаная до Алма-Аты ~ 1 925
-----------------------------------------------------------------------------

120 км, как от Карабалыка до Костаная! 8-)

[Исправлено: 1234, 02.03.2017 - 20:48]
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Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:

А теперь тожк самое только по русски, чтобы тайный смысл уловить
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