Ваш земляк Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году #225





(Полноправные пользователи) Сообщений: 359

Регистрация: 18.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:32 Цитата: 112:

Не, землю там где то купили в городе прям и отстроили, через дорогу квартира двушка.

Ты не поверишь, но Самара - довольно таки большой город, просто так землю там не купить, особенно возле Волги. Если только в пригороде, Стара Загора там,посёлок СтройКерамика, Зубчаниновка или Ракита. Кстати, в том районе есть улица Кустанайская. Как там проезжаю, всегда родной город вспоминаю.