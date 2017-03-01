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≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не, землю там где то купили в городе прям и отстроили, через дорогу квартира двушка.

Ты не поверишь, но Самара - довольно таки большой город, просто так землю там не купить, особенно возле Волги. Если только в пригороде, Стара Загора там,посёлок СтройКерамика, Зубчаниновка или Ракита. Кстати, в том районе есть улица Кустанайская. Как там проезжаю, всегда родной город вспоминаю.
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Зубчаниновка или Ракита. Кстати, в том районе есть улица Кустанайская. Как там проезжаю, всегда родной город вспоминаю.

Там местные ромалэ та-а-а-акие коттеджи понастроили! Васильевский по сравнению с ними просто шалашик...
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§ drakon
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9969
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
в том районе есть улица Кустанайская. К

Ономасты ваши - где? Костанайская... :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ономасты ваши - где? Костанайская...

В том-то и дело что - КУСТАНАЙСКАЯ!!!
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Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жил там одно время в Юнгородке , застал ещё колёсные параходы :lol: , да и летом прошлого года не преминул побывать , кстати зимы там довольно холодные , как ни странно уши там отморозил :-x Завод Вакано в моё время ещё нормальную продукцию производил , а сейчас одно слово " На дне " :-P

§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В РК такое не нужно. На юге и без денег плодятся.

Как в том анекдоте про телевизор?! ;-) :lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но фото оттуда с Волги, природа там, река эта, очень красиво..

Красиво, не спорю. Ну а фоток, если хочешь, я могу тебе и так накидать. Даже видео.
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 21:55
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