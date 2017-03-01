Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
Я робот
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Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов. Читать новость
Маркс
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
В кустанае ликвидированы практически ВСЕ промышленные предприятия. кромя пошива формы для силовых структур, производства муки, карамелек, обезжиренного молока (от Батьки Лукашенко в бумажных мешках), да крупно-узловой сборки китайских авто, (если привезут блоки) В город переселяется всё больше людей из аулов и деревень. которые попросту спасаются от голода, нищеты и абсолютной бесперспективности. И что им делать в городе?
Остаётся только продавать на базаре семечки, киргизские носки и труселЯ, да китайскую ЛапСу в пакетах и любоваться каменными истуканами.
ВЧК: В КЖБИ надо улицы переименовывать! Хватит уже...25 лет прошло! )))
Ума нет - считай калека... Что тебе плохого сделали Ворошилов, Чкалов, Гашек, Маяковский, Волынов, Быковский, Кочубей? Ладно, Павлика Морозова убрали, но хоть именем хорошего человека улицу назвали, который Кустанай во всём мире прославлял.
А я так считаю - раз уж высказал инициативу по переименованию - так будь добр и оплати это всё! Сразу пыл поубавится и зуд пройдёт. И ещё. Хотелось бы узнать имена"героев", высказать, так сказать, "огромное человеческое спасибо!"
Ваш земляк: Хотелось бы узнать имена"героев", высказать, так сказать, "огромное человеческое спасибо!"
Цитата:
Теперь улицу просят переименовать в ул. Тәуелсіздік. С таким заявлением в городской акимат обратились сразу два коллектива — Костанайского государственного педагогического института и клиники «Коктем-3». Оба учреждения базируются на ул. Тарана. Свое обращение они объясняют празднованием значимой даты — 25-летия Независимости Казахстана. Такой шаг позволит увековечит событие.
Цитата:
Также, как сообщалось ранее, костанайцы просят переименовать и ул. Герцена. Сначала в акимат города поступило обращение от ветерана государственной службы Мухамеджана Жетписбаева с просьбой переименовать улицу в проспект Кобланды батыру, чей памятник установлен на кольце данной улицы. Затем коллектив КСТУ им. Албамжара тоже направил в акимат обращение присвоить ул. Герцена имя Зулкарная Алдамжара. Учебное заведение расположено на ул. Герцена.
Victor Yang: А позволь поинтересоваться - за что? За непривычные названия? А было ли у тебя такое же чувство, когда переименовывали 19 августа и П.Морозова?
За то, что плюют на историю своего, как они говорят, любимого города. Я не в восторге от всех этих переименований, хоть районов, хоть городов, хоть улиц. Просто кто-то на всём этом неплохо наживётся, прикрываясь красивыми словами о патриотизме и исторической памяти. Сейчас спроси любого, что плохого было в названии "19-го августа"? Кто из так называемых "патриотов" вспомнит, что в этот день город был освобождён от войск Колчака?! Единицы. Ну а про Павлика Морозова вспомнят лишь то, что он "отца ментам сдал за помощь кулакам". Хотя там было всё не так. Просто тогда это был один из символов времени, сакральная, так сказать, жертва. И единственный минус этих названий лишь в том, что эти улицы назвали так при советской власти. А по Павлика Морозова я прожил 10 лет, всё детство прошло,так что эта улица для меня родная, всех знал, кто там жил. Не спорю, Александр Мирошниченко достоин того, чтобы его именем называли улицы.
глас народа
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
В английском языке есть такой термин – failed state, то есть, государство, которое формально провозглашено, но по сути не состоялось и не имеет перспектив к процветанию. Безусловным failed state является Казахия в ее нынешнем состоянии – это государство не способно обеспечить ни экономическое развитие, ни территориальную целостность, ни законную смену власти.А чтобы отвлечь внимание населения от своего бедственного положения. Власти решили воровать чужое и попросту переименовывать русские названия городов и сел. Однако, это закончится обыкновенным несварением пищей. Попросту говоря,кровавым поносом и бегством обратно в междуречье рек Аму- и Сырдарьи, откуда прибыли на русские земли блудливые кочевники, пригнанные сюда джунгарами за воровство чужого скота.
Теперь решили у русских воровать их города, сёла, землю. История их ничему не научила. Придётся учить заново.
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