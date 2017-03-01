Цитата: Ваш земляк:

Раньше я тебя не знал, Бог миловал. Ну а что, правда глаза колет?! Если это было действительно так?

Хм..

То теперь ты меня не знал, то потом я должен вспомнить как я у тебя в сарае юрту ставил..

По моему ты гонишь и причем сильно..

Когда было такое, чтоб я приходил к кому то и ставил там юрту?

Сейчас я и говорю, сочинять можно все что угодно, тогда молчал почему?

У тебя есть хоть капелька самоуважения, чести?