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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7911
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
475000рублей.

Это же, вроде, тот самый "материнский капитал". Это немного другое. По родам, вроде, что-то около 15 тысяч.
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§ Валентин
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5446
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.03.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же, вроде, тот самый "материнский капитал". Это немного другое. По родам, вроде, что-то около 15 тысяч.


Разовая выплата, да.
Плюс 1,5 года ежемесячное пособие, плюс где-то ещё региональные есть пособия, и ещё по мелочи налоговые вычеты.

В общем, россиянам до нас, обеспеченных и социально защищённых очень далеко, догонять будут ещё десятилетия!
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ujcnm
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cначала в наличные деньги переведи , всего лишь сертификат для определённых действий ( улучшение жилья , накопительная пенсия матери , оплата учёбы ). Некий Спартак тут писал , как за два года , поднялся - если 10% у него коммуналка , то ЗП 50000 руб. То есть , он не пил не ел , сколотил 1200000 руб + маткапитал 475000 руб и весь в шоколаде , тут и авто и квартира )))))

* Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
.А то у него на калькуляторе-
наверное даже столько цифров -нету...

Грубо говоря, по нынешнему курсу выходит 2375000 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч тенге). Это "материнский капитал". А ещё есть всякие "губернаторские" и т.п. Плюс дают субсидии на строительство или покупку дома. Как-то так...
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§ Victor Yang
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7911
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Это "материнский капитал". А ещё есть всякие "губернаторские" и т.п. Плюс дают субсидии на строительство или покупку дома. Как-то так...

В РК такое не нужно. На юге и без денег плодятся.
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гость
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё лес под строительство бесплатно , только надо знать как его взять .

112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Раньше я тебя не знал, Бог миловал. Ну а что, правда глаза колет?! Если это было действительно так?

Хм..
То теперь ты меня не знал, то потом я должен вспомнить как я у тебя в сарае юрту ставил..
По моему ты гонишь и причем сильно..
Когда было такое, чтоб я приходил к кому то и ставил там юрту?
Сейчас я и говорю, сочинять можно все что угодно, тогда молчал почему?
У тебя есть хоть капелька самоуважения, чести?

§ 1234
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 02.03.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на пенсионеров первоцелинников, уезжают туда - где их ценят.
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112
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
такое не нужно. На юге и без денег плодятся.

А ты что, создаешь семью ради денег или ради семьи?
Или детей делаешь ради денег?
Что это вообще за такое?

* Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 02.03.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда было такое, чтоб я приходил к кому то и ставил там юрту?

А я разве про тебя лично говорил? Зачем так сразу определяться?! Если ты понял, о чём я...
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Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 20:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 02.03.17 - 20:17
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