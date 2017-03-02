Вот так вот Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной... #18







Отправлено: - 18:55 Вспомните «Место встречи изменить нельзя», какой Фокс устроил « каверзу» над мужем Иры Соблоевской? Здесь наверняка такая же «каверза». Доктор Изальдина должна не «заказать» бывшего главного врача, а поставить ей памятник: буквально перед уходом на пенсию СРК назначила её замом, что равносильно передаче должности по наследству. Так бы оно и случилось, если не вмешалось министерство и не прислало кадр из Астаны. На данном этапе следствию, видимо , выгодно усыпить бдительность основных заказчиков и д-р Изальдина, может быть, добровольно согласилась подыграть . В любом случае до суда ещёрано осыпать её плевками.