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Страница 18 из 18«1...161718
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5443
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просьба воздерживаться от передёргивания и троллинга.
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pyfnjr
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 24.02.17 - 19:42
Комментарий удален модератором.

что то не так
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 24.02.17 - 20:37
Комментарий удален модератором.

§ аргентина -ямайка
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 25.02.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утро, подъезжаю к Питер. В "двадцатке" — такой поезд с оранжевым постельным бельем. Мужчина, помладше меня, спрашивает проводницу о кофе.

Она:
— Вам растворимый или заварной?
Он (чуть заметно кривясь):
— Конечно, заварной!
Она (обреченно):
— 180 рублей!

По проводнице видно, что ей известно дальнейшее: такое выражение бывает у собак, которые понимают — сейчас будут бить.

Мужик:
— Да в Мадриде кофе в три раза дешевле! Я только что из Мадрида!!!
Проводница поджимает губы (она знает, что в таких случаях делать) и с железнодорожным, то есть с железобетонным, достоинством цедит:
— Мы не в Мадриде.
Мужик шипит, уже без достоинства:
— Знаю. Мы в жопе! - и ожидаемо цитируя Мединского, добавляет про рашку-говняшку.
В инете дальше сами продолжение найдите ...
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5443
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
В инете дальше сами продолжение найдите ...


Помнишь такое старое определение: КГ/АМ?
Вот к данному очерку оно подходит на 120%, никак не меньше.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5443
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.03.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


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Страница 18 из 18«1...161718
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