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§ NG.kz
Руководитель Костанайского областного филиала «Жасыл ел» обвиняется в хищении 10 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным следствия, группа лиц в составе руководителя филиала «Жасыл Ел», а также руководителей четырех частных предприятий в течение 2014-2016 годов путем фиктивного оформления пособий на вымышленных лиц намеревалась похитить свыше 16 млн тенге.
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§ Сергей_я
Re: Руководитель Костанайского областного филиала «Жасыл ел»...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1877
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какая шумиха была в свое время вокруг этой организации.
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адвокат
Re: Руководитель Костанайского областного филиала «Жасыл ел»...




Отправлено: 02.03.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сажать не пересажать... :-(

§ Грибоедов
Re: Руководитель Костанайского областного филиала «Жасыл ел»...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.03.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жасыл ел, ел, ел.
Три лимона съел.
Был зеленым - пожелтел.
Десять миллионов съел.

(Старинная детская считалка 21 века).
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* drakon
Re: Руководитель Костанайского областного филиала «Жасыл ел»...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9966
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[
Программу максимум преступная группа не выполнила

Вот что бывает,когда Планы - не выполняешь.
Как при Сталине - Враг Народа... :lol: :-o
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