NG.kz Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:57 В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью

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