|Цитата:
Маркс:
А повесить их сколько стоит?
Нисколько.
ПКСК обяжут и всё.
Цитата:
Маркс:
А демонтировать старые?
То же самое.
Смотри выше.
Цитата:
Маркс:
А организационные расходы? А дополнительные и непредвиденные расходы?
Какие еще орграсходы?
Проведение госзакупки?
Нет никаких допрасходов на это.
Одной больше, одной меньше - за это госзакупщикам отдела ЖКХ и платят зарплату.
И она у них не сдельная а фикс-прайс.
Пусть пашут.
Цитата:
Маркс:
А все жители улиц по два раза должны уйти с работы, это сколько человеко-часов?
А бюджету от этого в каком месте допрасходы?
Цитата:
Маркс:
А стоимость внесения изменений в различные базы данных?
Какая еще стоимость?
Изменением больше, изменением меньше - за это работникам ЦОНов и платят зарплату.
И она у них не сдельная а фикс-прайс.
Пусть пашут.
Цитата:
Маркс:
Работники ЦОНа и изготовители документов вычтут время на их замену из своего рабочего времени?
С чего вдруг?
Маркс.
Что вы за человек?
У вас все аналогии кривые что аж ужас.
Вам все таки в больничку надо.
К врачам.
Голову полечить себе.