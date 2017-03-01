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≡ Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По расчетам отдела ЖКХ акимата Костаная, расходы городского бюджета на переименование двух улиц составят 1 152 000 тенге. В эту сумму входят затраты на изготовление табличек на зданиях, а также дорожных аншлагов.
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Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Цивилизованная часть Москвы тесно познакомилась с Абаем четыре года назад.

Это когда представители этой цивилизованной части Москвы обоссали и замусорили все дворы вокруг памятника Абаю в Москве?

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А повесить их сколько стоит?

Нисколько.
ПКСК обяжут и всё.
Цитата:
Маркс:
А демонтировать старые?

То же самое.
Смотри выше.
Цитата:
Маркс:
А организационные расходы? А дополнительные и непредвиденные расходы?

Какие еще орграсходы?
Проведение госзакупки?
Нет никаких допрасходов на это.
Одной больше, одной меньше - за это госзакупщикам отдела ЖКХ и платят зарплату.
И она у них не сдельная а фикс-прайс.
Пусть пашут.
Цитата:
Маркс:
А все жители улиц по два раза должны уйти с работы, это сколько человеко-часов?

А бюджету от этого в каком месте допрасходы?
Цитата:
Маркс:
А стоимость внесения изменений в различные базы данных?

Какая еще стоимость?
Изменением больше, изменением меньше - за это работникам ЦОНов и платят зарплату.
И она у них не сдельная а фикс-прайс.
Пусть пашут.
Цитата:
Маркс:
Работники ЦОНа и изготовители документов вычтут время на их замену из своего рабочего времени?

С чего вдруг?

Маркс.
Что вы за человек?
У вас все аналогии кривые что аж ужас.
Вам все таки в больничку надо.
К врачам.
Голову полечить себе.

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я:
а вот за Тарана обидно...не много у нас в краю таких героев было!!!

Убийство сограждан за то, что они не разделяют твои идеи - геройство?
Ошалеть.

противно
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 10:43
Комментарий удален модератором.

Ксковский
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аскар:
.

Упал чтоли Баймагамбетова переименовать???себя переименуй

§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7906
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Убийство сограждан за то, что они не разделяют твои идеи - геройство?
Ошалеть.

Амангельды занимался тем же, в то же время, на той же стороне. Будем ходатайствовать о переименовании?
Бывалый, а ты, случаем, не исчезнувший North Ghost?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7906
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
неправильно перевели на русский

Кстати, о птичках. У Абая есть стихотворение со строчками:

О казахи мои,
мой бедный народ!
Ус, не ведавший бритвы,
скрывает твой рот.
Кровь за левой щекой,
жир за правой щекой.
Где добро и где зло,
ум ли твой разберет?

Я с детства знал его в таком виде. И только недавно мне сказали, что выделенная фраза - фразеологизм и буквальный перевод совершенно не передает смысл того что хотел сказать Абай.
Профайл

§ 3DO
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Бывалый, а ты, случаем, не исчезнувший North Ghost?"
Тебя, правда что ли, только сейчас эта мысль посетила. По-моему, это уже давно стало очевидно.
Профайл

Маркс
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Нисколько.
ПКСК обяжут и всё.

- А вы ПКСК, чего, и конфеты за них есть будете?
- Ага!
Цитата:
Бывалый:
Нет никаких допрасходов на это.
Одной больше, одной меньше - за это госзакупщикам отдела ЖКХ и платят зарплату.

Да ладно! Никакого инструмента не надо? Никаких приспособлений не надо? Техники не надо? Гвоздей и шурупов не надо? Все вы там щедрые за чужой счет.
Цитата:
Бывалый:
Какая еще стоимость?
Изменением больше, изменением меньше - за это работникам ЦОНов и платят зарплату.

А причем здесь ЦОНЫ? Вы мозгами пораскиньте, если они не слиплись еще. В налоговой надо менять? В КТЭКЕ надо менять? В Казахтелекоме надо менять? В Костанай СУ надо менять? А во всяких навигаторах и картах надо менять, выпускать обновления? А старые названия сохранять и делать связки с новыми тоже не надо?
Цитата:
Бывалый:
У вас все аналогии кривые что аж ужас.

А у вас извилины прямые, но с этим в больницу не ходите, бесполезно, их уже ничем не согнуть.

ок
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Цитата: "Бывалый, а ты, случаем, не исчезнувший North Ghost?"
Тебя, правда что ли, только сейчас эта мысль посетила. По-моему, это уже давно стало очевидно.


старый договор кончился. в новом кличку ему сменили.

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Амангельды занимался тем же, в то же время, на той же стороне. Будем ходатайствовать о переименовании?

Согласен.
Тоже надо.
Одного поля ягодки.

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да ладно! Никакого инструмента не надо? Никаких приспособлений не надо? Техники не надо? Гвоздей и шурупов не надо?

Кому - отделу ЖКХ?
Зачем?
Они таблички закажут, ПКСК раздадут, те их прикрепят.
Все.
Цитата:
Маркс:
А причем здесь ЦОНЫ?

ЦОНы принимают документы у граждан и выдают их им.
Цитата:
Маркс:
В налоговой надо менять? В КТЭКЕ надо менять? В Казахтелекоме надо менять? В Костанай СУ надо менять? А во всяких навигаторах и картах надо менять, выпускать обновления? А старые названия сохранять и делать связки с новыми тоже не надо?

И в каком месте тут расходы бюджета?

Опять у вас кривые аналогии.

Маркс
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Они таблички закажут, ПКСК раздадут, те их прикрепят.

Пока крепить будут, снег не успеют почистить. Жители опоздают на работу, их уволят. Кому это нужно - исковеркать жизнь из-за переименования?
Цитата:
Бывалый:
И в каком месте тут расходы бюджета?

Вы просто не привыкли смотреть дальше своего носа, а нужно смотреть в целом на экономику. Это как со счетчиками, раньше платили только за тепло, а теперь еще за счетчики, запчасти и обслуживание платить надо. Так и в случае с переименованием, только кажется, что бюджет потерял всего 1 152 000 тенге. А вот опосредованно он потерял гораздо больше. Потому что затраченные деньги и время на все изменения обернутся со временем очередным повышением тарифов, увеличением безработицы, уменьшением уровня жизни, а это повлечет увеличением бюджетных расходов. Немцы вон понимают, что любой удар молотком стоит денег, а у нас до сих пор думают, что придет добрый пьяненький дядя и на халяву забьет шуруп в табличку.
Надо смотреть шире и предусматривать как можно больше последствий замены названий. Вот, например, приедет иностранец с инвестициями на адрес по улице Тарана и будет искать ее по навигатору, а там еще карты не обновили. Не найдет такой улицы и уедет обратно к себе с привезенными денежками. Это не потеря бюджета?

Бывалый
Re: Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на...




Отправлено: 02.03.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Пока крепить будут, снег не успеют почистить. Жители опоздают на работу, их уволят.

Проблемы негров шерифа не волнуют.
Цитата:
Маркс:
а нужно смотреть в целом на экономику.

Вопрос не об экономике в целом.
Вопрос конкретно о расходах бюджета и только о них.
Все эти ваши измышлизмы и изворачиния ужом на сковородке - очередная попытка натянуть сову на глобус.
Говорите по теме.

Гость
Акимат Костаная озвучил сумму, которую потратят на переименование улиц Герцена и Тарана




Отправлено: 02.03.17 - 16:46
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