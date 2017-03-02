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≡ Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью
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§ Добринцофф
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с другой - мне летом просыпаться куда проще, чем зимой. Я думаю, что это с восходом связано всё-таки. Вот сейчас, например, в 8 уже светает.

У меня шторы плотные ,не видно ни заката ни рассвета.
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777
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Зато работают до 14.00

§ Добринцофф
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
Зато работают до 14.00

чё толку всё равно день потерян,да и спать пораньше надо лечь ,ведь в 4 утра уже вставать
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§ сайлау курманов
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1762
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я думаю что меня постоянно выпить тянет , вон оно чтоКод:
вынужденное пробуждение человека к  болезней системы кровообращения, раку, суициду даже к росту ДТП, возникновению новых болезней.
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Гость
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях




Отправлено: 02.03.17 - 16:38
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Гость
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях




Отправлено: 02.03.17 - 16:46
Комментарий проходит проверку.

* Козлов я
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 16:47
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