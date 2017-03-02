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≡ Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат просит изменить время в Кызылординской и Костанайской областях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью
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)))
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно мне нравится, когда "передвигатели" в августе-сентябре будут в потёмках собирать урожай на даче и возвращаться домой.

§ Моше
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4041
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.03.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто делали же не для людей, а для удобства астанинских чиновников.
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§ Горожанин_kst
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.03.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
фанат:
Кое-где (не у нас) школьники идут и возвращаются в темноте (полярная ночь называется если что).

Не, точно не про нас. Нам природа дала обалденные условия для жизни...но нам это исправили враз...нам время перевели так, чтобы народишко "полярной нощью" выходил на работу, и "полярной нощью" домой возвращался..."Мы за трудности!" Да, 112ый?
И денежки за "електричество" опять же дополнительные с народишка отжать...и жизнь им сократить, ломая им биологические часы. А!? Как придумано мастерски?!А чтоб жизнь мёдом не казалась!
За инициативу, правильно депутат озаботился!
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Андрей
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Учитывая, что восстановление географического времени не потребует никаких финансовых затрат

Потребует, ещё как потребует.
Все системы, которые хоть как-то взаимодействуют с "внешним миром" нужно будет подстроить под новое время. И хорошо что в большинстве случаев это должно произойти автоматически, но это все равно нужно проверять и тестировать.
Время движения самолетов, поездов, автобусов как то само должно подстроится под изменения?

§ Горожанин_kst
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.03.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Просто делали же не для людей, а для удобства астанинских чиновников.

Вот правду отрок глаголет.
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фанат
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
TT
Так сказать вернуть как и было! В СССР просто так ни чего не делали. Раз переводили время значит нужно так было т.к. в СССР действительно иследовали вопрос с научной точки зрения. А не "отсебятину простолюдиную" несли как у нас, типа 112го, только рангом повыше. Да и если тут кто то начнет про СССР вопеть, типа нечего смотреть "туда", весь мир подстраивается под биологическое время. Европа и восток в частности.

Вы вообще в теме или как ?Перевод стрелок в СССР вам не урок что ли ? Завтра еще какой ,,врачеватель,, вылезет и шо ? Предлагаю последователей Кашпировского и всех буйных лечить ! Под наблюдением врачей (настоящих)

Маркс
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123321:
приходили к 8 на работу, будем к 7

К 9-ти, дорогой, к 9-ти. Проснешься утром, переведешь часы назад, поспишь еще час и на работу. И полдень наступит почти вовремя, хотя можно было и на два часа назад перевести время.

§ Горожанин_kst
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.03.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
))):
Особенно мне нравится, когда "передвигатели" в августе-сентябре будут в потёмках собирать урожай на даче и возвращаться домой.

А у самого-то огород имеется? А?
За себя переживай, болезный...а дачники-огородники и без тебя по лунному, по посевному, по "календарю примет" живут)..Ну уж точно не по ацтанинскому времени)
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***
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
))):

Или все светлое время находиться на работе :lol:

фанат
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst
а дачники-огородники и без тебя по лунному, по посевному, по "календарю примет" живут)..Ну уж точно не по ацтанинскому времени)

Имеется ввиду тень от березового пня и пролет гусей над дачным кооперативом ?

§ Добринцофф
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да без разницы куда его переведут вперёд или назад,так и так на работу вставать придётся.
Скажите честно самому себе,мне ломы вообще утром вставать и переться куда либо на учёбу на работу и.т.д и никакой часовой пояс тут ни причём.
На экваторе в 6-7 вечера уже темнеет и ничё живут люди радуются и весь мир к ним отдыхать ездит.
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555
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обычный рабочий день в Германии начинается уже в 8 часов утра, а на работу зачастую надо приехать намного раньше, и в 7, и даже в 6 утра. Зато рабочий день заканчивается засветло в 17.00, что дает возможность сделать необходимые покупки и отдохнуть еще при световом дне.

===
Они наверное ничего не знают про биологические часы.

====Можно даже успеть съездить на пикник или просто посидеть в кафе на улице и поймать лучи заходящего солнца.
germany-in-russian.ru/rabochij-den-v-germanii.html
ПыСы. Мы же так любим копировать всё европейское ;-)

§ Victor Yang
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7906
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.03.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Скажите честно самому себе,мне ломы вообще утром вставать

Ну даже не знаю. С одной стороны - сейчас удобно административно, особенно если в командировки ездить. А с другой - мне летом просыпаться куда проще, чем зимой. Я думаю, что это с восходом связано всё-таки. Вот сейчас, например, в 8 уже светает. Перевели бы стрелки - светало бы в 7 сейчас.
Цитата:
фанат:
Перевод стрелок в СССР вам не урок что ли

Это ты про весенний и осенний переводы стрелок? Так там были соображения экономии. Сейчас речь совершенно о другом. Наше географическое время ближе к GMT+4, а живем по GMT+6. Оптимальным будет среднее - GMT+5.

[Исправлено: Victor Yang, 02.03.2017 - 16:21]
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Стрелка
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...




Отправлено: 02.03.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

А темнеть в 19.00

§ Добринцофф
Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
обычный рабочий день в Германии начинается уже в 8 часов утра, а на работу зачастую надо приехать намного раньше, и в 7, и даже в 6 утра.

Они говорят ,что в 4 утра встают :-o на работу,причём одни встают другие только приезжают в это время ,я им искренне сочувствую
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