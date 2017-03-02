Цитата: TT

Так сказать вернуть как и было! В СССР просто так ни чего не делали. Раз переводили время значит нужно так было т.к. в СССР действительно иследовали вопрос с научной точки зрения. А не "отсебятину простолюдиную" несли как у нас, типа 112го, только рангом повыше. Да и если тут кто то начнет про СССР вопеть, типа нечего смотреть "туда", весь мир подстраивается под биологическое время. Европа и восток в частности.

Вы вообще в теме или как ?Перевод стрелок в СССР вам не урок что ли ? Завтра еще какой ,,врачеватель,, вылезет и шо ? Предлагаю последователей Кашпировского и всех буйных лечить ! Под наблюдением врачей (настоящих)