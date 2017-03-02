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§ NG.kz
Разрешена ли стоянка в магазине?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой дорожный знак установлен на окне магазина "Березка".Если руководствоваться ПДД то стоянка для инвалидов начинается где то в магазине ,точнее на расстоянии 3м. от стены.
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§ лимон
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая-то самодельная табличка "3м", не по ГОСТу
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§ Доктор СИЗО
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2502
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
какая-то самодельная табличка "3м", не по ГОСТу

на Астыкжане, такой знак прибили к стене магазина.....без всякой таблички...получается все 180 мест на парковке.....ИНВАЛИДСКИЕ.....
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§ лимон
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
на Астыкжане,

там знак в углу висит и на асфальте (под снегом) желтая разметка-квадрат со знаком на коляске
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§ Доктор СИЗО
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2502
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
там знак в углу висит и на асфальте (под снегом) желтая разметка-квадрат со знаком на коляске

-спасибо, успокоил Цитрусовый.... чтобы штраф 115 тысяч теньге не платить.....я должен весь снег возле Астыкжана газовой горелкой растопить???....что бы желтую разметку найти....
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§ лимон
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
я должен весь снег возле Астыкжана газовой горелкой растопить???....что бы желтую разметку найти....

там постоянно таксисты стоят, просто не заедите туда, да и полисмены там редкие гости
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водила
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?




Отправлено: 02.03.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
чтобы штраф 115 тысяч теньге не платить.


че , попал на три пенсии возле зубной ? в который раз уже.
сочувствую.
хорошо ты их кормишь.

§ Доктор СИЗО
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2502
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водила:
че , попал на три пенсии возле зубной ? в который раз уже.
сочувствую.
хорошо ты их кормишь.

.а пока, я заезжаю на парковку в соседние дворы....хитрый стал, однако)))))))))
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§ лимон
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и табличка "3м" должна быть со стрелкой, указывающей на направление действия знака
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Александр Родионович Бородач
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?




Отправлено: 02.03.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
на Астыкжане, такой знак прибили к стене магазина.....без всякой таблички...получается все 180 мест на парковке.....ИНВАЛИДСКИЕ.....

Это означает,что действие знака начинается в Астыкжане.)))

§ Доктор СИЗО
Re: Разрешена ли стоянка в магазине?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2502
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр Родионович Бородач:
Это означает,что действие знака начинается в Астыкжане.)))

-почитав все ваши комментарии....начинаю догадываться...ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ.....
- кто ....кто? .....ЮЖАНЕ по госпрограмме по переселению душ....со своим незамысловатым сервисом)))))
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