112 Re: Жизнь с пулей в голове: История костанайской девочки,... #45







Отправлено: - 14:02 Цитата: Костанаец:

Надо обьяснить диаспорам чт

Хм..

Вот сожгли двух человек в Рудном, заживо.

Ребятишки одной национальности..

Теперь внимание - я тут начинаю этой национальности что то вжевывать, хотя что?

Ну ладно, как вести себя тут и?

Что же я услышу?

Да меня администрация забанит навечно..

Ровно то же самое и к другим национальностям..

Мол если ты допустим русский, так и следи за русскими, а то что?

А то как сказал Моше вытравим?

По моему это самая что ни на есть националистическая идея, вытравливать те национальности, к которой принадлежит например преступник..

Тогда всех надо вытравить, логично, ведь преступники есть в любых национальностях!