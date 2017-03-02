/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!» - полуфинал		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!» - полуфинал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мы публикуем фотографии всех 23 участников. Под ними указаны суммы SMS и купонов, поступивших в поддержку на первом этапе конкурса (1 купон = 1 SMS). В финал выйдут 10 участников, которых выберут читатели «НГ». Результаты первого этапа будут учитываться при определении финалистов.
Читать статью

шубъективно
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы в "Грации" выделил - 1, 3, 12, 20. В "Силе" - 2, 5, 7, 19...
Ешки! Скоро лето, да что там, скоро май!!!

правда
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 11:36
Комментарий удален модератором.

Не Ваше Дело
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выделяй не выделяй а факт подставы на лицо 8-) 8-)

---7874----
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно кто столько накидал за № 22. :lol: :lol: "Люблю сама себя "элементарно разницу фотографий и внешнего вида ощущать надо :-)

Не Ваше Дело
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые вы забыли выделить рекордсменку - 22. Я валяюсь от таких результатов . 8-) 8-) спасибо маме и папе :lol: :lol: 0,5 голоса не отдала бы

-CV-
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с выбором номеров 1,3,12,20 вот кому реально нужно бороться за приз Девченки просто супер

ϟϟSummerTimeϟϟ
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
---7874----:

Цитата:
Не Ваше Дело:

девочка видно.что молодая .наберется опыта еще.и будет побеждать .А так всем участникам побед .не только в этом конкурсе но и жизненных побед всем
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 240
Пользователей: 4
Всего: 244

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх