NG.kz «Грация и Сила!» - полуфинал



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27361

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:20 Сегодня мы публикуем фотографии всех 23 участников. Под ними указаны суммы SMS и купонов, поступивших в поддержку на первом этапе конкурса (1 купон = 1 SMS). В финал выйдут 10 участников, которых выберут читатели «НГ». Результаты первого этапа будут учитываться при определении финалистов.

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