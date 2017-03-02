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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
который может себе позволить постоянно летать в Бахрейны на отдых .

-опять завидуешь, у меня же бонусы на этих линиях.... последний раз купили мне билеты за 150 долларов в оба конца... до Астаны....
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2498
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Они же не только штрафуют , но и консультируют и информируют граждан . А если Вы сами стесняетесь к ним подойти , то просто встаньте на машине под этот знак , и они сами подойдут к Вам с консультацией .

-ответ для товарища Украйнца....сегодня получил ответ от редколлегии НГ.....Ваше сообщение о стоянке размещено в рубрике Вопросы редакции. Позже попытаемся получить комментарий от ДВД.
-жуем попкорн, и ждем квалифицированного ответа от ДВД....а пока, я заезжаю на парковку в соседние дворы....хитрый стал, однако)))))))))
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