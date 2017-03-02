Цитата: Хохол:

Они же не только штрафуют , но и консультируют и информируют граждан . А если Вы сами стесняетесь к ним подойти , то просто встаньте на машине под этот знак , и они сами подойдут к Вам с консультацией .

-ответ для товарища Украйнца....сегодня получил ответ от редколлегии НГ.....Ваше сообщение о стоянке размещено в рубрике Вопросы редакции. Позже попытаемся получить комментарий от ДВД.

-жуем попкорн, и ждем квалифицированного ответа от ДВД....а пока, я заезжаю на парковку в соседние дворы....хитрый стал, однако)))))))))