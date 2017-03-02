yudjin Re: Депутат просит изменить время в Кызылординской и... #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4436

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:58 Помнится депутат Киколенко робко высказывала аналогичное мнение, но стрелки и ныне там...

Хотя я полностью поддерживаю возвращение нашего времени. Мы живём не в своем часовом поясе. Некогда безголовые министры в угоду малограмотным банкирам и чиновникам пошли на поводу под предлогом единого рабочего времени и в столицах и в регионах. Но это же даже школьнику, который вынужден в кромешной тьме идти в школу, будет смешно иметь единое время например с Омском за 700 км на северо-восток и разницу в час с ближайшим Челябинском.